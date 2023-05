Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać umowę na projekt rozbudowy autostrady A2 na odcinku Łódź - Warszawa na przełomie lipca i sierpnia - poinformował PAP p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski.

"Jeśli nie będzie odwołań, to na przełomie lipca i sierpnia powinniśmy podpisać umowę na projekt rozbudowy A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą" - powiedział.

Jak powiedział Żuchowski, oferty były zbierane w trybie dialogu konkurencyjnego, aby wykonawcy wiedzieli jakie uwarunkowania muszą uwzględnić. Dodał, że w tym projekcie trzeba będzie przyjąć, że trasa ta ma być samowystarczalna pod względem energetycznym. Mają powstać magazyny energii i fotowoltaika.

Według p.o. dyrektora złożone oferty mają dużą rozpiętość cenową - od 18 mln zł do 45 mln zł.

"Chcemy wybrać partnera wiarygodnego" - podkreślił i dodał, że przygotowanie projektu potrwa dwa lata.

Inwestycja na A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią będzie polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady na długości ok. 89 km. Wykorzystany do tego celu będzie szeroki pas dzielący, gdzie podczas budowy autostrady zachowano wymaganą rezerwę na powstanie dodatkowego pasa.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków w woj. mazowieckim dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

A2 między Łodzią i stolicą to najbardziej obciążony odcinek autostradowy w Polsce. Według przeprowadzonych badań średni dobowy ruch to ponad 50 tys. pojazdów, nawet do 100 tys. w okolicach Warszawy.