Biznes i technologie

Umowa zbożowa zagrożona. Rosja chce wrócić do systemu SWIFT

Autor: biznes.wprost.pl

Data: 05-07-2023, 18:19

Jak podał biznes.wprost.pl, Rosja chce, aby jej banki wróciły do systemu SWIFT. Grozi wypowiedzeniem tzw. Umowy zbożowej. Według Financial Times, Komisja Europejska jest skłonna zgodzić się na to.

Rosja chce wrócić do systemu SWIFT /fot.Michael Parulava, unsplash