Umowy z pracownikiem można zawierać online. Są jednak pewne warunki

Firmy przechodzą na umowy online. Wystarczą 72 godziny, by wdrożyć system

Pandemia COVID-19 wymusiła uelastycznienie wielu procedur i procesów wewnątrz firm. Nagle okazało się, że ze względów zdrowotnych należy zmaksymalizować działania, które są wykonywane zdalnie i unikać bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Dotyczy to nie tylko świadczenia pracy, ale także procedur, dzięki którym to świadczenie w ogóle jest możliwe.

Zdalne procesy można wykorzystać nawet w przypadku przeprowadzania zmian kadrowych. Najłatwiej jest to zrobić, gdy mamy do czynienia z umowami cywilnoprawnymi, jak umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

- W przypadku takich umów ustawodawca nie narzuca z góry żadnej formy. Może więc to być zarówno forma pisemna, jak i e-mailowa czy sms-owa. Strony mogą to swobodnie ustalić - tłumaczy adwokat Michał Trzecki z Kancelarii Adwokackich Wodna 15/4 w Poznaniu.

Zgodnie z prawem umowę o dzieło lub zlecenia można zawrzeć nawet ustnie. - Nie polecam jednak takiej formy, bo w praktyce nie zabezpiecza ona żadnej ze stron - zastrzega Michał Trzecki.

By odpowiednio zabezpieczyć interesy każdej ze stron, warto więc skorzystać z dostępnych już na rynku narzędzi elektronicznych. Przykładem jest aplikacja Umownik, która pozwala na kompleksowe przeprowadzanie procesów negocjacji i zawierania umów online.

Działanie Umownika opiera się na formie dokumentowej zawierania umów, dzięki czemu wiele ich rodzajów jest skutecznych bez konieczności składania klasycznego podpisu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Według Kodeksu cywilnego dokumentem są wszystkie nośniki informacji, które umożliwiają zapoznanie się z ich treścią (czyli pozwalające na odtworzenie oraz zachowanie wiadomości). Zgodnie z tą definicją za dokument można uznać więc email, sms, nagrania filmu itp. Z wykorzystaniem tych nośników można zawrzeć umowę, zaś treści w nich zawarte można wykorzystać jako dowód podczas rozprawy w sądzie (pozwala to na odtworzenie woli stron z momentu zawierania umowy).

Umownik udostępnia przy tym szereg sposobów do weryfikacji tożsamości stron kontraktu, by nie było wątpliwości, że podpisujemy umowę z właściwą osobą lub firmą. Co więcej za pomocą aplikacji można przeprowadzić także negocjacje i konsultacje, ze swobodnym dodawaniem dokumentów i komentarzy w dowolnym momencie. W końcu aplikacja udostępnia też gotowe formularze dla wielu rodzajów umów, które mogą być dowolnie uzupełniane na życzenie klienta.