Nawet 70 proc. osób, które są zatrudnione w branży transportu osób i dowozu posiłków może niedługo zrezygnować ze swojej pracy – informuje Rzeczpospolita. Ma to mieć związek z pracami Parlamentu Europejskiego nad prawami tzw. gig-workerów, czyli osób świadczących usługi poprzez takie aplikacje jak Wolt, Glovo, Uber czy Bolt.

Unia Europejska chce uregulować prawo pracy dotyczące pracowników zleceniowych

Warunkiem do uznania osób działających w branży platformowej - pracownikiem miałoby być spełnienie 3 z 7 kryteriów zawartych w dyrektywie unijnej

"Przejście tzw. gig-workerów na etat doprowadzi do odpływu tej grupy pracowników z branży"

Przeciwna zmianom jest m.in. wiceprezes Ubera Anabel Diaz Calderon czy firma Delivery Platforms Europe.

Pomimo tego, że osoby te nie są najczęściej zatrudnione na umowę o pracę, Unia Europejska chce wprowadzić szereg uregulowań, takich jak m.in. prawo do minimalnego wynagrodzenia, świadczeń chorobowych, norm pracy czy płatnego urlopu.

- Gospodarka gigowa przyniosła nam wiele korzyści, ale nie może się to odbywać kosztem praw pracowników. Podejście Rady zapewnia odpowiednią równowagę między ochroną pracowników a zapewnieniem pewności prawa platformom, które ich zatrudniają – powiedziała Paulina Brandberg, szwedzka minister ds. równouprawnienia płci i życia zawodowego (czytamy w komunikacie prasowym Rady Europejskiej z 12 czerwca).

Umowa o pracę dla pracowników branży platformowej

W rozmowie z Rzeczpospolitą Kamil Leszczyński, prezes Eternis, firmy, która zapewnia pracowników e-platformom takim jak Uber, Bolt, Glovo czy Wolt, podkreślił, iż przejście tzw. gig-workerów na etat doprowadzi do odpływu tej grupy pracowników z branży. Co więcej, zmiany prawa w tym zakresie mogą doprowadzić do bardzo dużego wzrostu cen tych usług.

- Wzrosną też koszty związane z działalnością platform i partnerów flotowych. Aby zachować płynność biznesów, firmy będą miały do wyboru: zaproponować kierowcom i dostawcom o wiele niższe stawki niż obecnie, co poskutkuje migracją pracowników do innych branż, albo znacznie podnieść ceny” - zaznaczył Kamil Leszczyński.

W oświadczeniu, jak podaje Reuters, wiceprezes Ubera Anabel Diaz Calderon skrytykowała zmiany w tym zakresie.

„Jak pokazało wiele krajów w całej Europie, istnieją lepsze sposoby na przestrzeganie europejskich wartości społecznych bez pozbawiania niezależności i elastyczności, których pragnie większość pracowników platform” – dodała.

Przeciwna dyrektywie unijnej była również firma Delivery Platforms Europe, której członkami są Bolt, Deliveroo, Delivery Hero, Glovo, Uber i Wolt.

Problem był również poruszony przez amerykański portal politico.eu, gdzie podkreślono, że zmiany wywołały oburzenie wśród docelowych firm. „Europejska dyrektor ds. mobilności w Uberze Anabel Diaz Calderon stwierdziła, że ​​„nakłoni to niewielką mniejszość do zawarcia umów o pracę, których nie chcą”, nawiązując do argumentu platform, że status samozatrudnionego zapewnia pracownikom platform większą elastyczność – czytamy na portalu politico.eu.

28 mln pracowników platform w Unii Europejskiej

Przewiduje się, że do końca 2025 r. (przewidywanego czasu wejścia nowych regulacji w życie) w Europie będzie 43 mln pracowników platform zleceniowych. Jak zaznacza Unia Europejska, pomimo tego, że większość z aktualnej liczby - 28 milionów pracowników platform w UE prowadzi działalność na własny rachunek, to wiele z tych osób jest zobowiązana do przestrzegania wielu takich samych zasad jak pracownicy zatrudnieni.

- Oznacza to, że faktycznie pozostają oni w stosunku pracy i w związku z tym powinni korzystać z praw pracowniczych i ochrony socjalnej przyznanych pracownikom na mocy prawa krajowego i prawa UE. Celem Rady jest zajęcie się tymi przypadkami błędnej klasyfikacji i ułatwienie takim pracownikom przekwalifikowania ich na pracowników – podkreśla w komunikacie Rada Europejska.

Jak dodano, chodzi o spełnienie trzech z siedmiu kryteriów określonych w dyrektywie, po spełnieniu których osoby zatrudnione byłyby uznawane za pracowników platformy.

Kryteriami są, jak podaje reuters.com, nadzór nad pracą pracowników za pośrednictwem środków elektronicznych, ograniczanie im możliwości wyboru godzin pracy i ograniczanie ich zadań, uniemożliwianie im pracy na rzecz osób trzecich, ustalanie górnej granicy wynagrodzenia, ustalanie zasad dotyczących ich wyglądu lub zachowania oraz ograniczanie ich zdolność do korzystania z podwykonawców lub substytutów.