Unijni komisarze: Wciąż nie wiadomo jaki będzie kryzys wywołany pandemią

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa doprowadzi do znacznego spadku PKB w bieżącym roku w UE oraz wzrostu bezrobocia, ale jest jeszcze niepewność co do skali zawirowań ekonomicznych - oznajmili w poniedziałek w Parlamencie Europejskim unijni komisarze.