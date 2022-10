Unilever zadeklarował pełne przejście na energię odnawialną do 2030 roku. To część strategii Climate Transition Action Plan, ogłoszonej przez światowego producenta żywności i chemii domowej w 2021 roku.

Unilever zadeklarował pełne przejście na energię odnawialną/ fot. mat. prasowe

Odnawialne źródła energii, jak słońce, wiatr, woda, zielony wodór i biomasa, odpowiednio zaadaptowane przez nowoczesne technologie, mogą wytworzyć więcej energii niż potrzebuje świat. W przeciwieństwie do energii z paliw kopalnych, mają potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych, a ich zasób jest niewyczerpywalny.

Unilever i energia ze źródeł odnawialnych

Unilever dąży do tego, by do 2030 roku całość używanej energii elektrycznej i cieplnej pochodziła ze źródeł odnawialnych. Już teraz ten cel został osiągnięty w 86% dla energii elektrycznej oraz w 33% dla energii cieplnej. Działania te już mają pozytywne skutki dla działalności biznesowej: w sytuacji rosnących kosztów energii pozwoliło to o 64% obniżyć koszty operacyjne w porównaniu do 2015 roku.

Niemniej, osiągnięcie tego celu, gdy prowadzi się fabryki rozsiane w 245 lokalizacjach w ponad 70 krajach, nie przychodzi bez wyzwań – nie wszędzie energia odnawialna jest dziś łatwo osiągalna, a nowe technologie jak pompy ciepła czy solary dostępne w budżecie skalowalnym dla biznesu.

Działania na rzecz OZE

Dlatego Unilever nie tylko inwestuje w nowe technologie w swoich zakładach produkcyjnych, ale przede wszystkim podejmuje działania prowadzące do zniesienia barier rynkowych dla energii odnawialnej w ujęciu globalnym, takie jak: zakupy od lokalnych dostawców OZE, zwiększenie samodzielnego wytwarzania i magazynowania energii, nowe rozwiązania w celu zwiększenia wydajności czy pozyskiwanie biopaliw ze zrównoważonych źródeł.

– Energia odnawialna pozostanie jednym z naszych priorytetów na COP27 – mówi Rebecca Marmot, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, dodając: – Potrzeba firm, rządów i wszystkich grup społecznych, aby przyspieszyć działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu – a Unilever jest w to tak zaangażowany, jak zawsze.