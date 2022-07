Unilever inwestuje 120 mln USD w komercjalizację alternatyw dla oleju palmowego

Autor: oprac. MB

Data: 19-07-2022, 12:40

Unilever łączy siły z firmą biotechnologiczną Geno i razem inwestują 120 mln USD w projekt zorientowany na rozwój i komercjalizację zrównoważonych alternatyw dla oleju palmowego i paliw kopalnych wykorzystywanych w produkcji artykułów chemii gospodarczej i higieny osobistej.

Unilever wraz z firmą Geno zainwestuje 120 mln USD w komercjalizację alternatyw dla oleju palmowego/fot. shutterstock

Geno - firma z Doliny Krzemowej, która opracowała innowacyjny proces fermentacji, polegający na produkcji surfaktantu na bazie mikroorganizmów i cukrów. Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne, będące integralnym składnikiem wszystkich produktów czyszczących, jak żele, szampony, płyny do naczyń czy proszki do prania. To one odpowiadają za powstawanie piany w kontakcie produktu z wodą i rozpuszczanie cząsteczek brudu.

Do produkcji środków powierzchniowo czynnych wykorzystuje się dziś olej palmowy i pochodne ropy naftowej. Innowacyjna biotechnologia opracowana przez Geno ma pozwolić produkować zrównoważone i konkurencyjne cenowo surfaktanty poszerzając bazę dostępnych obecnie źródeł surowców.

Szacunki pokazują, że produkcja surfaktantu z mikroorganizmów może zredukować ślad węglowy nawet o 50 proc. w porównaniu do środków z oleju palmowego. Stąd wspólna inicjatywa Unilevera i Geno może wprowadzić nowe otwarcie w wartym 625 mld USD rynku środków czyszczących dla domu i ciała.

Unileve + Geno - mariaż nauki i natury

Dostęp do zróżnicowanej bazy surowców jest dziś kluczową kwestią dla tworzenia nowych formulacji produktów i rozwoju firm z branży chemicznej. Zatem współpraca z partnerami naukowymi ma tu zasadnicze znaczenie – pozwala przyspieszyć wprowadzanie na rynek innowacyjnych, opłacalnych, a zarazem zrównoważonych rozwiązań.

– Biotechnologia ma potencjał zrewolucjonizowania produkcji środków czyszczących i przygotuje nasz biznes na wyzwania przyszłości. Potrzebują tego konsumenci, udziałowcy, jak i nasza planeta. Naszym celem jest, aby konsumenci nie musieli wybierać między skutecznością produktu a jego wpływem na środowisko. Budujemy to wspólne przedsięwzięcie z myślą o rzeczywistych zmianach w naszej branży, tworząc chemię produktów domowych i higieny osobistej na miarę XXI wieku – wyjaśnia Richard Slater, szef badań i rozwoju w Unilever.

- Opracowaliśmy tę technologię w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i udowodniliśmy, że biotechnologia może zastąpić tradycyjne metody produkcji składników chemicznych, zapewniając zarówno wysoką wydajność, jak i zrównoważony rozwój – zapewnia Christophe Schilling, dyrektor generalny Geno.