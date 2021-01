Unilever z cyklem działań wspierających wykonawców, dostawców i pracowników

Różnorodność w miejscu pracy bezpośrednio wpływa na poprawę wyników finansowych, sprzyjając innowacyjności, kreatywności i empatii. Dlatego jednym z najważniejszych celów Unilever w zakresie działań prospołecznych jest zapewnienie różnorodności wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Firma, wdrażając nową strategię „Równość, włączenie i różnorodność” chce usunąć bariery i nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Uwzględnia ona wyrównywanie szans i zwiększanie możliwości dla osób z grup niedostatecznie reprezentowanych.

Jednym z celów strategii jest osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z dostawcami – małymi i średnimi firmami - których właścicielami lub menadżerami są kobiety, przedstawiciele mniejszości narodowych, osoby z niepełnosprawnościami oraz LGBTQI+. Poza współpracą, Unilever będzie wspierać partnerów w ramach nowego programu, zapewniającego dostęp m.in. do finansowania i możliwości nawiązywania kontaktów.

Unilever chce również wykorzystywać siłę swoich marek do stymulowania zmian. Firma zwiększy liczbę reklam, do których zaangażowane będą osoby z różnorodnych grup, zarówno na ekranie, jak i za kamerą, by pomóc zwalczać stereotypy i promować sposób reprezentowania ludzi, który w większym stopniu sprzyja ich włączeniu.

Zapewnienie, że ludzie na całym świecie zarabiają kwotę pozwalającą im na godne życie, jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Pozwala to zapewnić odpowiedni poziom życia, umożliwiający spełnienie podstawowych potrzeb rodziny, takich jak dostęp do żywności, wody, zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkalnych, edukacji, opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków. Z drugiej strony, dzięki stymulowaniu wydatków konsumenckich, sprzyjaniu tworzenia miejsc pracy, wspieraniu małych firm, zmniejszaniu rotacji personelu, a także poprawie produktywności i jakości pracy, korzysta na tym cała gospodarka. A wszystko to tworzy korzystny cykl wzrostu gospodarczego.

Ambicją Unilever jest poprawa standardów życia wszystkich pracowników na całym świecie. W związku z tym firma zapowiedziała, że do 2030 r. zarobki każdej osoby dostarczającej towary i świadczącej usługi na rzecz firmy będą pozwalać na godziwy poziom życia jej i jej rodzinie. Obejmie to zwłaszcza pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji i rolnictwa. Firma deklaruje chęć współpracy z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia systemowej zmiany i globalnego przyjęcia praktyk związanych z godziwym wynagrodzeniem.