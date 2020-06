Unilever zainwestuje 1 mld euro w w nowy Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy

Aby przyspieszyć dotychczasową działalność, marki Unilever zainwestują 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund). W ciągu następnych dziesięciu lat budżet ten zostanie wykorzystany do realizacji projektów, których celem jest odtworzenie krajobrazu, ponowne zalesianie, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona dzikiej przyrody i wód. Nowe inicjatywy będą rozszerzeniem dotychczasowej działalności marek – m.in. takich projektów, jak: Ben&Jerry's na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw mlecznych, Seventh Generation promujących czystą energię dla wszystkich oraz Knorr wspierających rolników, aby uprawiali żywność w sposób bardziej zrównoważony.

– Podczas gdy świat walczy z niszczycielskimi skutkami pandemii Covid-19 i zmaga się z poważnymi problemami nierówności, nie możemy zapominać, że kryzys klimatyczny wciąż stanowi realne zagrożenie dla nas wszystkich. Zmiany klimatu, degradacja przyrody, zanikanie różnorodności biologicznej, niedobór wody – wszystkie te kwestie są ze sobą powiązane i musimy zająć się nimi równocześnie. Robiąc to nie możemy zapomnieć, że kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania naszych marek – mówi Alan Jope, CEO Unilever.

Walka z kryzysem klimatycznym

– Nasze obecne cele, oparte na wiedzy naukowej to: zredukowanie do zera emisji dwutlenku węgla w ramach całej naszej działalności i zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją, w całym łańcuchu wartości do 2030 r. W odpowiedzi na skalę i pilną potrzebę działania w związku z kryzysem klimatycznym, dodatkowo zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto dla wszystkich naszych produktów do 2039 r. – począwszy od pozyskania surowców, których używamy, aż po sprzedaż produktów w sklepie. Aby osiągnąć ten cel 11 lat przed 2050 rokiem, czyli terminem ustanowionym w Porozumieniu Paryskim, musimy współpracować z naszymi partnerami biznesowymi w całym naszym łańcuchu wartości. W związku z tym priorytetem dla nas będzie budowa partnerstwa z dostawcami, którzy wyznaczyli i zadeklarowali własne cele na rzecz walki z kryzysem klimatycznym – informuje firma o komunikacie prasowym.