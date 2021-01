Unilever zerwie współpracę z firmami, które źle płacą pracownikom

Unilever zapowiada, że podejmie działania w kierunku weryfikacji kwestii odpowiedniego wynagradzania pracowników swoich bezpośrednich podwykonawców i dostawców towarów.

"Odpowiednie wynagrodzenie" w języku korporacji to takie, które wystarcza na odpowiedni poziom życia pracownika i jego rodziny, obejmuje dostęp do żywności, wody, zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkalnych, edukacji, opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków. Wyżej opisane działania mają objąć przede wszystkim kraje rozwijające się, takie jak Indie, Indonezja, Malezja, czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

Firma zapowiedziała również, że podejmie kroki w kierunku podniesienia standardów życia wszystkich pracowników na całym świecie. Do 2030 r. zarobki każdej osoby dostarczającej towary i świadczącej usługi na rzecz Unilevera będą pozwalać na godziwy poziom życia jej i jej rodzinie. Obejmie to zwłaszcza pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji i rolnictwa. Firma deklaruje chęć współpracy z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia systemowej zmiany i globalnego przyjęcia praktyk związanych z godziwym wynagrodzeniem.

Jednocześnie do 2025 r. Unilever wesprze 5 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozwijania ich działalności poprzez dostęp do wiedzy, finansowania i technologii. Unilever chce być bardziej inkluzywny Unilever chce również wykorzystywać siłę swoich marek do stymulowania zmian. Firma zwiększy liczbę reklam, do których zaangażowane będą osoby z różnorodnych grup, zarówno na ekranie, jak i za kamerą, by pomóc zwalczać stereotypy i promować sposób reprezentowania ludzi, który w większym stopniu sprzyja ich włączeniu.

Więcej na Wirtualnemedia.pl