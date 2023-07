Unimot sfinalizował zakup 80 proc. udziałów spółki P2T zajmującej się m.in obrotem węglem i biomasą - poinformowała we wtorek spółka. Unimot wyda na tę transakcję co najmniej 15 mln zł.

Grupa Unimot poinformowała we wtorek, że 4 lipca podpisała umowę przyrzeczoną zakupu 80 proc. udziałów spółki P2T, prowadzącej działalność logistyczno-handlową w branży surowców energetycznych. Dodano, że w ramach Grupy spółka będzie działać pod nową nazwą - Unimot Commodities.

Jak podał Unimot przedmiotem działalności zakupionej przez Grupę Unimot spółki jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

"W naszym raporcie za I kwartał 2023 r. wyodrębniliśmy już nowy segment działalności pod nazwą +paliwa stałe+. Było to przygotowanie do rozszerzenia na większą skalę działalności w tym zakresie. Nabycie spółki P2T, która będzie działać pod nazwą Unimot Commodities, razem z jej know how pozwoli nam z jednej strony uzyskać efekt synergii w ramach Grupy, a z drugiej dywersyfikować źródła uzyskiwanej EBITDA, co jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych, na których działamy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Unimotu Adam Sikorski.

Za nabycie 80 proc. udziałów Grupa Unimot zobowiązana jest do zapłaty ceny podstawowej oraz ceny dodatkowej ustalonej w ramach mechanizmu earn-out, poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanego w latach 2023-2024. Łączna wartość zaangażowania Grupy Unimot w tę transakcję, z wyłączeniem ceny dodatkowej, która zostanie wyliczona w ramach mechanizmu earn-out, wynosi 15 mln zł, w tym 5 mln zł płatne w dniu transakcji, oraz 10 mln zł płatne do 31 grudnia 2023 r.

Unimot zaznaczył, że umowa zakupu spółki P2T została zawarta w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów.

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Według danych POPiHN, AVIA w na koniec 2022 r. miała 106 stacji paliw. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unimot to też największy niezależny importer paliw w Polsce.