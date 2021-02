Uniwersytet Łódzki: Logistyka i zarządzanie zakupami są kluczowe dla zachowania ciągłości łańcuchów dostaw

Pandemia COVID-19 zmienia nasze życie. Menedżerowie i przedsiębiorcy zostali postawieni w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga dużej elastyczności i szybkiego dostosowywania się do kolejnych zmian. Sposoby zarządzania przedsiębiorstwem zaczęły podlegać innym regułom niż dotychczas. Dla jednych oznacza to powstanie nowych problemów i wyzwań. Dla innych jest to szansa na rozwój.

Dla niektórych przedsiębiorstw, również tych związanych z logistyką, zmiany w biznesie wywołane przez nową sytuację na świecie okazały się pomyślne. Niektóre przedsiębiorstwa sektora TSL (np. UPS) odnotowały rekordowy wzrost przychodów: 24 mld USD za czwarty kwartał 2020 r. Oznacza to wzrost o 21% licząc rok do roku. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zakupami i logistyka to obszary działalności wielu przedsiębiorstw, nie tylko tych działających bezpośrednio w branży TSL. Są one źródłem problemów i wyzwań zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników. Tymczasem zakupy to nie tylko miejsce oszczędności w firmie. To źródło przewagi konkurencyjnej i optymalizacja procesów. To element szerszej strategii firmy, dlatego tak ważny jest proces ich planowania.

Niezależnie od okoliczności, logistyka i zarządzanie zakupami są kluczowe dla zachowania ciągłości łańcuchów dostaw – szczególnie, kiedy możliwości przemieszczania towarów zostały ograniczone. Bez sprawnej logistyki przedsiębiorstwa będą doświadczać trudności w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców. Natomiast bez sprawnego zarządzania zakupami skuteczna współpraca z dostawcami nie będzie możliwa.

Do wyzwań z obszaru zarządzania zakupami należy zaliczyć m. in. badanie rynku dostawców, ich wybór oraz ocenę. Z kolei problemy z zakresu logistyki to np. ustalanie poziomu stanów magazynowych zapasów w taki sposób, aby ich zakup i obsługa były jak najmniej kosztowne. Wyzwaniom tym można sprostać na wiele sposobów. Do oceny dostawców można wykorzystać m.in. kwestionariusze oceny i samooceny dostawców. Z kolei problemy związane ze stanami magazynowymi można rozwiązać wprowadzając stany normatywne.