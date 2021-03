Uniwersytet Łódzki realizuje projekt Jak uczyć o zrównoważonym rozwoju

Świadomość wyzwań środowiskowych to duży krok w kierunku zmiany wzorców konsumpcji czy postaw obywatelskich. Jednak jeżeli świadomość problemów nie będzie wspierana przez wewnętrzną potrzebę i chęć poszczególnych osób, a także przez właściwą edukację, może to nie dać konkretnych rezultatów i nie rozwiązać istniejących wyzwań – tym samym obecna trudna sytuacja nie ulegnie zmianie. Tymczasem pandemia koronawirusa zmieniła sposób podejścia do edukacji wtłaczając ją w ramy nauczania zdalnego, co niesie za sobą wiele wyzwań, ale i korzyści. W przypadku Edukacyjnego Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju (EduLab4Future), które powstało w ramach projektu realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim, nabywanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju odbywa się w formie hybrydowej, co, jak pokazują pierwsze rezultaty, jest dobrym kierunkiem w edukacji. W chwili obecnej kurs testowany jest w wersji angielskiej przez studiujących na Wydziale Zarządzania UŁ w ramach przedmiotów dedykowanych kwestiom społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi, jednak niewykluczone, że w przyszłości zostanie on otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

- Planując zestaw aktywności kierowaliśmy się potrzebami przyszłych odbiorców zajęć. Badania przeprowadzone na grupie studentów pokazały, które obszary wiedzy o ochronie środowiska, czy szerzej o zrównoważonym rozwoju, są mniej znane i na tej podstawie zaprojektowaliśmy różnorodne działania edukacyjne, które tę lukę wypełnią – mówi dr Błażej Socha, kierownik projektu z Wydziału Zarządzania UŁ. - Pierwsza grupa już przetestowała wypracowane materiały dobrze oceniając ich przydatność i wartość. W trakcie kursu aktywność na platformie edukacyjnej była zauważalna. Zadbaliśmy o różnorodne sposoby nauczania odpowiadające różnym potrzebom edukacyjnym – dodaje dr Socha.

Zrównoważony rozwój to koncepcja pozwalająca spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z różnych perspektyw, w tym również z perspektywy ochrony środowiska. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju pozwala na pełne zrozumienie powiązań między środowiskiem a społeczeństwem. Umożliwia nabycie konkretnych umiejętności, które przydają się nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym.