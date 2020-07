UOKiK karze za zatory płatnicze. Wśród wytypowanych m.in. producenci słodyczy

- Wszczęcie postępowań poprzedziła żmudna praca analityczna. Zidentyfikowaliśmy obszary rynku, w których ryzyko powstawania zatorów płatniczych jest największe. Dzięki danym z KAS zbadaliśmy blisko milion transakcji z udziałem prawie 100 tys. przedsiębiorców, które pozwoliły na dalsze wyodrębnienie 51 podmiotów, które podejrzewamy o największe zaległości w płatnościach – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Warto wspomnieć, że tylko dzięki szerszemu, ustawowemu dostępowi do danych, UOKiK ma szansę skutecznie identyfikować i przeciwdziałać zatorom płatniczych. Tym samym ma możliwość podjęcia interwencji na rynku zmierzającej do poprawy terminowości rozliczeń finansowych w transakcjach handlowych, w których występuje dysproporcja w wielkości i sile rynkowej uczestników.

- Zgodnie z oceną skutków regulacji do ustawy w 2020 roku planowano realizację 50 postępowań antyzatorowych. Naszym celem na nadchodzące półrocze jest co najmniej potrojenie tej liczby poprzez sprawną realizację procedur analitycznych w toku postępowania. Uczciwość i terminowość realizacji rozliczeń pomiędzy kontrahentami jest podstawowym elementem zdrowej gospodarki rynkowej, rolą Urzędu jest wzmocnienie presji na nieterminowo regulujących swoje zobowiązania przedsiębiorców tak, aby swoim zachowaniem nie prowadzili do utraty płynności u dostawców – dodaje Tomasz Chróstny.

Prowadzenie postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych to nowe kompetencje Prezesa UOKiK. Prezes Urzędu może interweniować, jeśli suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł (od 2022 r. będzie to 2 mln zł). ). Dotyczy to zaległości z faktur wystawionych po 1 stycznia 2020 r. lub wcześniej, jeśli termin płatności stał się wymagalny w 2020 r.

- Celem nowych przepisów i naszych działań jest poprawa płynności finansowej polskich firm. To warunek niezbędny dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników. Dlatego walkę z opóźnieniami w płatnościach traktuję jako jeden z priorytetów Urzędu – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.