Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości w co drugiej ze 123 przebadanych w laboratorium partii bielizny pościelowej - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. składu produktu, czy jego rozmiaru.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że 16 inspektoratów Inspekcji Handlowej (IH) przez cały 2022 r. sprawdziło 910 partii bielizny pościelowej, tj. kompletów pościeli, poszewek na poduszki, prześcieradeł itp.

"Inspektorzy sprawdzili oznakowanie 908 partii, a 123 partie przeszły badania w laboratorium UOKiK w Łodzi. Sprawdziliśmy produkty oferowane przez 147 przedsiębiorców: 40 producentów (pierwszych dystrybutorów, importerów), 16 hurtowni i 91 placówek handlu detalicznego" - wskazał UOKiK. Urząd dodał, że skontrolowane partie produktów pochodziły z Polski - 611, z innych krajów UE - 41, spoza UE - 258.

UOKiK wyjaśnił, że sprawdzał wygląd ogólny produktu oraz: czy informacja o składzie jest prawdziwa, czy faktyczny rozmiar produktu zgadza się z deklarowanym. W wyniku kontroli oznakowania stwierdzono, że na 908 produktów 56 miało nieprawidłowości - 6,16 proc. "Dotyczyły one głównie informacji o składzie: 9 przypadków - brak informacji o składzie surowcowym, 16 przypadków - inne nieprawidłowości, np. rozmiar niezgodny z deklaracją na produkcie - pościel zamiast 160 x 200 cm mierzyła np. 153 x 195 cm czy 158,5 x 204,5 cm, 31 przypadków - nazwy włókien w obcym języku lub nie do zidentyfikowania" - podał UOKiK.

W raporcie UOKiK poinformowano, że przeprowadzono także badania laboratoryjne bielizny pościelowej. Sprawdzono, czy deklaracje producentów dot. włókien oraz rozmiaru pościeli są zgodne z rzeczywistością. "Co druga partia - 60/123 miała nieprawidłowości. W 17 przypadkach skład deklarowany przez producenta nie zgadzał się z rzeczywistym. W 52 przypadkach wykryto niezgodność rozmiaru pościeli z informacją od producenta" - wskazał UOKiK.

W efekcie kontroli UOKiK wydał 60 decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań na łączną kwotę 22 212 zł. Skierowano 29 pism do producentów i importerów informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz obowiązujących przepisach, z wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości. Urząd nałożył też na osoby odpowiedzialne 7 mandatów karnych o łącznej kwocie 850 zł za nieprawidłowe oznakowanie. "Wszystkie decyzje są prawomocne, a przedsiębiorcy wpłacili równowartość kosztów badań laboratoryjnych" - dodał UOKiK.

UOKiK zwrócił uwagę, że przeprowadzone kontrole potwierdzają, iż potrzebne jest dalsze sprawdzanie rynku. Podkreślono, że kontrole bielizny pościelowej odbywają się cyklicznie, w 2023 r. są kontynuowane. "Przedsiębiorców typujemy na podstawie monitoringu rynku, poprzednich kontroli i skarg konsumentów" - wyjaśnił urząd.

Zaznaczono, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie przewidują sankcji i kar administracyjnych. "Jednak jeśli producent wielokrotnie, uporczywie wprowadza na rynek produkty o wadliwym składzie, prezes UOKiK może wszcząć w tej sprawie postępowanie na podstawie przepisów o zbiorowym interesie konsumentów" - podkreślił urząd.