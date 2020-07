UOKiK skontrolował 100 największych podmiotów na rynku rolno-spożywczym

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania względem sieci handlowych: Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche, a zatem podmiotów, które nie usunęły stwierdzonych nieprawidłowości i nie uregulowały płatności kontrahentom.

Maksymalna kara finansowa za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej wynosi 3 proc. rocznego obrotu za każdą stwierdzoną praktykę.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny w kwietniu wszczął postępowanie, którego celem była weryfikacja czy największe sieci handlowe i producenci spożywczy nie odwlekają zapłaty dostawcom ponad ustalony termin lub czy nie wprowadzają niekorzystnych warunków handlowych. Tym samym, czy nie wykorzystują swojej przewagi kontraktowej. Postępowaniem było objętych sto podmiotów. Były to: największe sieci handlowe oraz producenci spożywczy, w tym podmioty z branży mięsnej, mleczarskiej, przetwórstwa zbóż, warzyw i owoców.

Prezes UOKiK w trakcie postępowania szczegółowo przeanalizował warunki umów zawieranych między sieciami handlowymi a dostawcami, zasady polityki handlowej i cenowej, a także wzajemne rozliczenia. Analizy te dały podstawę do wszczęcia kolejnych postępowań wobec sieci handlowych.

– W trakcie analiz zauważyliśmy, że sieci handlowe stosują praktyki, które mogą być niekorzystne dla dostawców – chodzi o np. kwestionowanie faktur czy narzucanie polityki cenowej. Sprawdziliśmy w postępowaniach wyjaśniających, czy mogło dojść do narzucania przez dużych graczy niekorzystnych warunków handlowych dostawcom – wątpliwości były rozstrzygane zgodnie z zaleceniami UOKiK. Ponadto po wezwaniach Urzędu sieci dokonały zaległych płatności w łącznej wysokości 575 mln złotych - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

We wspomnianych powyżej sprawach Prezes Urzędu prowadzi postępowania wyjaśniające. W pierwszej z nich Prezes UOKiK sprawdza, czy mogło dojść do kwestionowania nadmiernej ilości faktur, a w drugiej analizuje, czy mogło dojść do narzucenia nowych zasad polityki handlowej pod groźbą zakończenia współpracy.

Ponadto Prezes Urzędu wszczął postępowania wyjaśniające wobec sieci handlowych, które miały największe zaległości w zapłacie faktur za dostawy produktów i mimo wezwania ze strony UOKiK odmawiały ich uregulowania. Są to: Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche.

- Nie wszyscy przedsiębiorcy wypłacili zaległe pieniądze kontrahentom czy usunęli kwestionowane przez nas zapisy. Względem Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche przeprowadzimy postępowanie z zakresu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – przedsiębiorcom tym grożą sankcje finansowe w wysokości do 3 proc. ich rocznego obrotu – dodaje Tomasz Chróstny.

Przedsiębiorco, rolniku, jeżeli działasz w branży rolno-spożywczej i twój duży kontrahent wykorzystał sytuację związaną z COVID-19, aby zmienić warunki współpracy na twoją niekorzyść lub nie płaci w terminie – zawiadom UOKiK.