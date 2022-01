UOKiK ukarał systemy promocyjne typu „piramida”

Prezes UOKiK ukarał firmę NTIM oraz dwóch jej szefów za prowadzenie systemów promocyjnych typu „piramida”. Trzem innym firmom nakazał zwrot pieniędzy – podał urząd antymonopolowy.

Autor: oprac.AW za PAP

Data: 19-01-2022, 09:29

Ukarane przez UOKiK firmy prowadziły m.in. biznesy polegające na sprzedaży pakietów szkoleniowych czy oferowania "projektów" powiązanych z kopaniem kryptowalut; fot. shutterstock

Kara UOKiK

"Prezes UOKiK po raz pierwszy w przypadku systemu promocyjnego typu piramida ukarał nie tylko przedsiębiorcę, ale także osoby zarządzające spółką, które umyślnie dopuściły do naruszeń wobec konsumentów" - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodał, że łącznie kary wyniosły ponad 270 tys. zł. Zostały one nałożone na NTIM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (92 296 zł), a także na Rafała Artura Krakowiaka, członka zarządu NTIM tej spółki (90 tys. zł) oraz na Wiktora Piotra Zajączkowskiego, prezesa NTIM od 3 czerwca 2017 r. do 24 kwietnia 2020 r. (90 tys. zł).

Jak wyjaśnił UOKiK, spółka NTIM z Wrocławia promowała w Polsce program Shields (Tarcze) dostępny na platformie rockwall.investments. Służyła ona do oferowania "projektów" powiązanych z kopaniem kryptowalut. Program Shields umożliwiał budowanie własnej struktury dystrybucyjnej. Wpłaty wynosiły w zależności od rodzaju Tarczy od 10 dol. do 100 dol. Po "zamknięciu" Tarczy, czyli wykupieniu jej przez określoną liczbę zaproszonych osób, twórcy platformy obiecywali zarobek w wysokości 20-krotności wpłaconej sumy. Oprócz tego każdy użytkownik miał dostawał 8 proc. kwoty zainwestowanej przez osoby bezpośrednio polecone.

"Nie ma wątpliwości, że był to system typu piramida, którego promowanie jest nieuczciwą praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Drugi zarzut wobec NTIM dotyczył wprowadzania w błąd, że platformą zarządzają Polacy. Miało to wzbudzić zaufanie konsumentów. Gdyby wiedzieli, że prawdziwy właściciel ma siedzibę na egzotycznej wyspie, na pewno solidniej przemyśleliby sprawę inwestowania pieniędzy i ewentualnych problemów z dochodzeniem roszczeń" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Namawianie na pakiety szkoleniowe

W komunikacie urzędu podano także, że prezes UOKiK wydał także trzy decyzje wobec spółek Luxinvest z siedzibą w Krakowie, Quantum z siedzibą w Nowym Sączu oraz Quantum International z siedzibą w Cheyenne (Stany Zjednoczone). Kolejno prowadziły one biznes polegający na sprzedaży pakietów szkoleniowych, z których najdroższy aktualnie kosztuje 14,3 tys. zł. Firmy obiecywały zyski uzależnione od namówienia innych osób do zakupu tych pakietów. Prezes UOKiK postawił im zarzuty promowania i prowadzenia systemów typu piramida.

"W efekcie nieuczciwych praktyk spółek Luxinvest, Quantum i Quantum International konsumenci tracili czas i pieniądze. Nakazałem wszystkim trzem firmom, aby po uprawomocnieniu się decyzji zwróciły poszkodowanym wpłacone środki. Nie stanowi to oczywiście przeszkody do dochodzenia innych roszczeń od przedsiębiorców np. z tytułu odsetek czy utraconych zysków" - powiedział Tomasz Chróstny.

UOKiK poinformował, że zgodnie z decyzją Quantum International musi natychmiast zaniechać zakwestionowanych praktyk (Luxinvest i Quantum zrobiły to już kilka lat temu). Wszystkie trzy spółki muszą też zawiadomić mailem lub listem poszkodowanych konsumentów o przysługującym im zwrocie pieniędzy.

Urząd przypomniał także, że w grudniu 2021 r. Tomasz Chróstny nałożył w sumie ok. 740 tys. zł kar na trzech "naganiaczy" - przedsiębiorców namawiających do inwestowania w systemy promocyjne typu piramida: FutureNet, FutureAdPro oraz NetLeaders.