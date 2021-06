Upał na zachodzie; na wschodzie nieco zimniej

Czwartkowe popołudnie na zachodzie kraju zapowiada się upalnie; we Wrocławiu termometry pokażą 31 stopni - przekazał PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak. Najniższe temperatury spodziewane są na wschodzie kraju, jednak i tak wyniosą one co najmniej 25 stopni.

Jak przekazał w rozmowie z PAP Walczak, w czwartek w całym kraju spodziewana jest słoneczna pogoda. "Chmury występują jedynie lokalnie, są to niegroźne chmury, chmury dobrej pogody, można powiedzieć" - dodał.

Podkreślił, że upalnie jest już na zachodzie kraju - w Słubicach (woj. lubuskie) odnotowano temperaturę 31 stopni. "Na wschodzie kraju jest nieco chłodniej - ok. 25 stopni, a w centrum - ok. 27 stopni" - przekazał.

Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, najchłodniej będzie w Białymstoku czy Lublinie - termometry mają wskazać tam ok. 26 stopni. Najwyższe temperatury spodziewane są w Szczecinie (30 stopni) oraz we Wrocławiu (31 stopni).

Synoptyk podkreślił, że dobra pogoda będzie utrzymywać się również przez cały wieczór. "Bez opadów, z bardzo wysoką temperaturą - nie powinna ona wzrosnąć dużo w stosunku do tego, co jest obecnie, choć być może w centrum zrobi się jeszcze o stopień, dwa cieplej" - powiedział.

Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem - część z nich obowiązuje już od piątkowego popołudnia, jednak większość z nich zacznie obowiązywać dopiero w sobotę.