Tomasz Mietiułka zwrócił uwagę, iż w kontekście wdrażania rozwiązań cyfrowych bardzo liczy się czas. Jeszcze rok temu, jak dodał, nikt nie spodziewał się, że sytuacja biznesowa będzie tak dynamiczna. Ponadto ekspert podkreślił, iż sercem każdego biznesu jest konsument.

Wiceprezes zarządu Upfield dodał, że żyjemy aktualnie w czasie scyfryzowanym, dlatego cyfryzacja nie jest wyborem, a koniecznością. Ponadto zaznaczył, że systemy cyfrowe muszą być efektywne i pomocne. Podobnie jak w medycynie, nie powinny przede wszystkim przeszkadzać czy szkodzić.

- Jeżeli mamy dobry system informacyjny, jeżeli mamy zdigitalizowaną informację dotyczącą akcji promocyjnych, cen na rynku, to stosunkowo szybko jesteśmy w stanie zareagować. Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia. W tej chwili największe sieci z listy top 5 naszego rynku oferują swoje dane sprzedażowe wiedząc, że to jest wartość.