Uprawiał konopie indyjskie w piwnicy bloku

"Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej uprawy konopi innych niż włókniste - za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia oraz usiłowania przetwarzania środków odurzających - za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności" - powiedziała policjantka.

Kryminalni z komisariatu w Sulechowie ustalili, że w piwnicy jednego z bloków, w pomieszczeniu tzw. pralni znajduje się nielegalna uprawa konopi. W środę weszli tam i znaleźli dziewięć krzewów i prawie 200 g gotowego suszu.

Policjanci ustalili, że w ostatnim czasie z tych pomieszczeń korzystał 26-latek. Oprócz niego podczas realizacji tej sprawy został zatrzymany jego 21-letni brat oraz 27-letni mieszkaniec Sulechowa. Wszyscy trzej byli wcześniej notowani przez policję za przestępstwa narkotykowe.

21-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających - policjanci znaleźli przy nim marihuanę, natomiast 27-latek zarzut udzielania środków odurzających, ponieważ to on przekazał młodszemu koledze narkotyki. Obu grozi do trzech lat więzienia.