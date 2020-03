UPS wspólnie z niemieckim start-upem zamierza zbudować flotę dronów dostawczych

Współpraca pomiędzy UPS a niemiecką firmą specjalizującą się w produkcji dronów dostawczych, rozpoczęła się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Wingcopter współpracuje przede wszystkim z należącą do koncernu spółką UPS Flight Forward, powołaną do życia w lipcu zeszłego roku, żeby rozwijać program dostawy przesyłek UPS za pomocą komercyjnych dronów. Flight Forward jeszcze w październiku otrzymała zgodę Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA) w USA na prowadzenie pełnowymiarowej działalności lotniczej z wykorzystaniem dronów w celach kurierskich.

Obie firmy mają nadzieję zbudować flotę wielofunkcyjnych dronów, które mogłyby być wykorzystywane zarówno przez służbę zdrowia i szpitale, np. do szybkiego dostarczania leków czy sprzętu medycznego, jak i przez sprzedawców detalicznych do transportowania ich towaru.

Flagowym produktem Wingcoptera są elektryczne drony komercyjne typu eVTOL, które charakteryzują się zdolnością do pionowego startu i pionowego lądowania. Produkowane przez firmę urządzenia mogą podróżować na odległość do 120 km i osiągać prędkość powyżej 240 km na godzinę podczas dobrej pogody i ponad 70 km na godzinę przy silnym wietrze.

Wingcopter jeszcze w lutym we współpracy z przedsiębiorstwem farmaceutyczno-chemicznym Merck i Uniwersytetem we Frankfurcie przeprowadził lot testowy swojego pierwszego drona dostawczego. Maszyna pokonała ok. 25-kilometrową trasę, przewożąc próbki pigmentów z laboratorium firmy Merck w Gernsheimie do jej centrali w Darmstadt. Lot odbywał się na terenie gęsto zabudowanym, który dodatkowo przecinały linie energetyczne, tory kolejowe i drogi. Ponadto maszyna przebyła całą trasę bez stałej widoczności celu lotu.

Wingcopter podjął także współpracę z UNICEF, żeby dostarczać za pomocą dronów środki i sprzęt medyczny do trudno dostępnych rejonów.

Żeby móc w pełni współpracować z UPS na terenie USA, Wingcopter musi teraz otrzymać oficjalną licencję, umożliwiającą firmie wykorzystywanie jej dronów do dostarczania przesyłek kurierskich.