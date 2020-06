Ursus szacuje, że miał 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

Grupa Ursus szacuje, że miała w 2019 roku 87,2 mln zł straty netto, co oznacza jej o zmniejszenie o 63,5 mln zł rok do roku - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy szacowane są na 95,6 mln zł, co oznacza spadek o ok. 55 proc. rdr.