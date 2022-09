W połowie października rozpocznie się nabór wniosków dla rolników i przetwórców w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował środę na konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Uruchamiany jest nabór wniosków dla rolników i przetwórców w ramach KPO /fot. PAP

Pierwsze nabory wniosków

W pierwszym naborze będą cztery nabory: przetwórstwo rolne w zakresie mikro-małych i średnich przedsiębiorstw oraz przetwórstwo realizowane bezpośrednio przez rolników. Kolejne dwa nabory będą dotyczyły wymiany pokrycia dachów zawierających azbest oraz wymiany słupów drewnianych nasączonych kreozotem podtrzymujących chmiel na innego rodzaju podpory - wyjaśnił Kowalczyk.

Jest to początek wniosków, które zaczynamy realizować w ramach Krajowego Planu Odbudowy, (...) W kolejnych następach będą wdrażane kolejne wnioski - zaznaczył minister.

KPO zatwierdzone przez KE

Jak mówił, "KPO to środki finansowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w sposób formalny - pierwsza decyzja była w maju, później w czerwcu. Te różne dyskusje trwające są dyskusjami politycznymi, my realizujemy nabory na podstawie tamtej decyzji, a po ich zrealizowaniu będziemy składać wniosek do KE o refundację i mam nadzieję, że taką otrzymamy, bo nie widzę powodów, żeby refundacji nie było, bo warunki, które musimy spełnić, tzw. kamienie milowe jeśli chodzi o część rolniczą, są lub będą spełnione w momencie realizacji tych wniosków".