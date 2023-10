Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z ośrodkami akademickimi będzie rozwijał analitykę danych. Wdrożenie systemu zarządzania informacjami w oparciu o najnowsze technologie pomoże w bardziej efektywnym wykorzystaniu gromadzonych danych – wskazują przedstawiciele UKNF.

"Inwestycja w obszar danych, w analitykę, w zarządzanie tymi danymi na najwyższym poziomie, będzie czyniło nas lepszym, bardziej wiarygodnym, bardziej przewidywalnym i efektywnym partnerem dla podmiotów nadzorowanych" - przekonywał podczas wtorkowej konferencji w Katowicach przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

Katowice są jednym z ośrodków, w którym Urząd buduje kadry na potrzeby swojego Centrum Analiz Danych Nadzorczych (CAD) - ośrodka, w ramach którego gromadzone, przetwarzane i analizowane są informacje pozyskiwane przez nadzór finansowy. W ramach Urzędu CAD odpowiada za platformę i model zarządzania danymi. We wtorek oficjalnie otwarto katowicki oddział Centrum.

Komisja od 15 lat zajmuje się zintegrowanym nadzorem nad rynkiem finansowym w Polsce, czyli nadzoruje różne segmenty rynku - kapitałowy, bankowy i ubezpieczeniowy. Kompetencje KNF stale rosną - od 1 stycznia 2024 będzie nadzorować też instytucje pożyczkowe, a w przyszłości - w następstwie regulacji unijnych - także m.in. rynek kryptoaktywów oraz odporność cyfrową nadzorowanych podmiotów. W dalszej perspektywie nadzór może objąć również to, w jaki sposób instytucje udostępniają dane o swoich klientach innym podmiotom.

"Zakres naszej działalności stale się zwiększa, a im jest szerszy i bardziej zróżnicowany, tym większe znaczenie mają takie inicjatywy jak nasze Centrum Analiz Danych Nadzorczych" - wyjaśnił w rozmowie z PAP Jacek Jastrzębski.

Centrum, stworzone w następstwie przyjętej przed dwoma laty strategii UKNF, integruje dane pozyskiwane przez nadzór finansowy, umożliwiając synergię w ich wykorzystywaniu. Wcześniej poszczególne piony nadzoru często wykorzystywały dane cząstkowo, w różnych ujęciach i formatach, zgodnie ze swoimi potrzebami. Budowa zintegrowanego systemu usprawniła działanie Urzędu i dała nowe możliwości analityczne.

"CAD nie działa pionowo, ale crossowo, zapewniając przepływ informacji i koordynację działania poszczególnych pionów czyli nadzorów sektorowych. Dzięki temu możemy w pełni wykorzystywać korzyści wynikające z tak szerokiego zakresu danych, jakimi dysponujemy" - wyjaśnił przewodniczący KNF.

Przedstawiciele Urzędu wskazują, że informacje pozyskiwane z rynku finansowego przeplatają się, co wynika ze specyfiki działania nadzorowanych podmiotów - np. banki nie tylko świadczą usługi bankowe, ale sprzedają też ubezpieczenia i są podmiotami rynku kapitałowego. Stworzenie płaszczyzny integracji danych oraz jednolitego modelu ich udostępniania pozwala nie tylko usprawnić cały proces, ale też daje większe możliwości analityczne.

Dyrektor Generalna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Renata Oszast wyjaśniła PAP, że tworząc Centrum Analiz Danych Nadzorczych zastosowano "podejście sieciowe", oparte na budowaniu partnerskich relacji z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce - w tym z Uniwersytetem Ekonomicznych w Katowicach, gdzie m.in. prowadzone są studia z zakresu analityki danych.

"Budujemy architekturę otwartą, sieciową. Chcemy współpracować z wiodącymi ośrodkami w poszczególnych obszarach, pokazując jednocześnie, że nie tylko w Warszawie można rozwijać kadry i technologie na najwyższym poziomie. CAD to projekt oparty o kapitał ludzki. Stawiamy na jakość, nie na ilość" - powiedziała dyrektor Oszast.

Jak wyjaśniła, projekt CAD buduje model zarządzania danymi pozyskiwanymi przez Urząd i dostarcza jednolite platformy ich przetwarzania, ale przede wszystkim stawia na kompetencje służące jak najlepszemu wykorzystywaniu gromadzonych informacji. Nie bez znaczenia jest także rekrutowanie na uczelniach młodej kadry dla Urzędu, zatrudniającego obecnie ponad 1,4 tys. pracowników (w tym zespół analityczny w Katowicach to na razie sześć osób).

"Odczarowujemy Urząd, pokazując, iż może to być atrakcyjne miejsce pracy, zorganizowane według nowoczesnych wzorców" - powiedziała dyrektor, podkreślając, iż jednym z założeń projektu jest także "demokratyzacja danych" poprzez optymalny sposób zarządzania nimi oraz udostępniania w sposób potrzebny do sprawnego działania poszczególnych pionów nadzorczych.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podkreślał podczas piątkowej konferencji, że oparta o najnowsze technologie analityka danych jest jednym z filarów skuteczności nadzoru finansowego.

"Ochrona uczestników rynku finansowego, zapewnienie im bezpieczeństwa, proaktywna identyfikacja trendów, które mogą za jakiś czas spowodować zagrożenia dla interesów uczestników rynku - to wszystko wymaga rozwoju nowych technologii opartych o analitykę danych" - wyjaśnił przewodniczący, podkreślając, że celem tych działań jest ochrona interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

"Robimy to, aby nadzór finansowy potrafił działać zanim pewne trendy staną się na tyle istotne, że będą pociągały za sobą negatywne konsekwencje. Chcemy być proaktywni - to jest podstawowe hasło naszej strategii (…); chcemy móc działać będąc mądrymi przed szkodą, a nie po szkodzie" - tłumaczył Jacek Jastrzębski, podkreślając, że oznacza to w dużym stopniu pracę na dużych agregatach danych.

"Chodzi o wykorzystanie danych do identyfikacji potencjalnych trendów, niewidocznych okiem +nieuzbrojonym+. Natomiast okiem +uzbrojonym+, przez odpowiednie oprzyrządowanie analityczne, stają się widoczne one i mogą być antycypowane" - dodał szef KNF. Zaakcentował, że takie podejście służy przede wszystkim interesom nadzorowanych przez Komisję podmiotów.

"Chcemy być dla podmiotów nadzorowanych jak najbardziej wiarygodnym, jak najbardziej godnym zaufania partnerem - to też stanowi filar naszej strategii" - podsumował przewodniczący, wskazując, iż zastosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych może uczynić nadzór finansowy łatwiejszym, a jednocześnie bardziej wnikliwym, przyczyniając się przy tym do rozwoju rynku finansowego w Polsce.

Jak podaje UKNF, do zadań Centrum Analiz Danych Nadzorczych należy rozwój i utrzymywanie jednolitego systemu informacyjnego, w ramach którego są gromadzone i przetwarzane dane i informacje. Chodzi m.in. o standaryzację danych i informacji, tworzenie i wdrażanie rozwiązań dedykowanych przetwarzaniu danych, opracowywanie i utrzymywanie modeli danych, wypracowywanie rozwiązań zwiększających jakość i efektywność pozyskiwania danych od podmiotów nadzorowanych oraz nadzorowanie cyklicznych procesów przetwarzania i weryfikacji poprawności danych.

Podczas wtorkowej konferencji w Katowicach rozmawiano m.in. o ładzie danych, organizacji, wykorzystywaniu i używaniu danych przechowywanych przez instytucje państwowe. Zwrócono również uwagę na przetwarzanie i analizę danych w kontekście zmian technologicznych, w tym odnośnie zastosowania komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej, Blockchain.