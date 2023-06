Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił w czwartek start aukcji na pasmo "C" (3400-3800 MHz) - jedno z pasm pionierskich sieci 5G. Do 8 sierpnia operatorzy będą mieli czas na składanie ofert wstępnych.

Przedmiotem aukcji są cztery bloki po 100 MHz w paśmie 3480-3800 MHz, na które zwycięzcy dostaną 15-letnie rezerwacje. Cena wywoławcza każdego z nich wynosi 450 mln zł.

"Startujemy dziś. Do 8 sierpnia będzie trwał pierwszy etap, składanie ofert wstępnych" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes UKE Jacek Oko.

UKE przewiduje, że zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji w grudniu 2023. Szacowane wpływy z aukcji to co najmniej 1,8 mld zł.

Pierwsza aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480 GHz-3800 GHz, które umożliwiają rozwój sieci 5G w Polsce, ruszyła 6 marca 2020 r., ale została odwołana.