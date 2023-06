Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił w czwartek start aukcji na pasmo "C" (3400-3800 MHz) - jedno z pasm pionierskich sieci 5G. Do 8 sierpnia br. operatorzy będą mieli czas na składanie ofert wstępnych.

Przedmiotem aukcji są cztery bloki po 100 MHz w paśmie 3400-3800 MHz, na które zwycięzcy dostaną 15-letnie rezerwacje. Cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł.

"Startujemy dziś. Do 8 sierpnia będzie trwał pierwszy etap, składanie ofert wstępnych" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes UKE Jacek Oko.

Podkreślił, że po konsultacjach bloki rozszerzono z 80 do 100 MHz (przy poszerzeniu puli pasma z 3480-3800 MHz pierwotnie do 3400-3800 Mhz), a zobowiązania operatorów w zakresie przepustowości zostały zmniejszone ze 100 Mb/s do 95 Mb/s. Ponadto z siedmiu do pięciu lat skrócono czas na usunięcie z sieci sprzętu od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka.

Prezes UKE przekazał, że zobowiązania ilościowe to co najmniej 3,8 tys. stacji bazowych w ciągu 48 miesięcy, co najmniej 400 stacji w gminach od 10 do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 700 stacji w gminach od 20 do 50 tys. mieszkańców oraz co najmniej 300 stacji w gminach od 50 do 80 tys. mieszkańców. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by inwestycje nie objęły tylko wielkich miast, ale były także skierowane do mniejszych ośrodków.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ocenił, że czas na konsultacje z operatorami został wykorzystany bardzo dobrze, o czym świadczy udostępnienie większej puli pasma, a z drugiej strony wprowadzenie realnych i konkretnych zobowiązań pokryciowych. "Jest to ważne dlatego, że dystrybucja pasma i cały proces z tym związany ma na celu to, by obywatele i przedsiębiorcy mieli dostęp do szybkiego internetu" - powiedział Cieszyński.

Pytany, czy spodziewa się udziału wszystkich czterech głównych operatorów w aukcji, odparł: "w mojej ocenie zgłoszą się wszyscy, ale jest to suwerenna decyzja operatorów".

Urząd Komunikacji Elektronicznej przewiduje, że zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji w grudniu 2023 r. Szacowane wpływy z aukcji to co najmniej 1,8 mld zł.

Pierwsza aukcja na rezerwacje częstotliwości umożliwiających rozwój sieci 5G w Polsce ruszyła 6 marca 2020 r., ale została odwołana.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to standard telekomunikacyjny, który ma umożliwiać 50-, a nawet 100-krotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do sieci 4G. Technologia 5G ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.