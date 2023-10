Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymii wzrostami głównych indeksów w reakcji na dużo lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,87 proc. i wyniósł 33.407,58 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,18 proc. i wyniósł 4.308,50 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,60 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.431,34 pkt.

W skali całego tygodnia S&P 500 zyskał prawie 0,5 proc., kończąc tym samym serię czterech spadkowych tygodni z rzędu. Nasdaq przez tydzień zyskał 1,6 proc., a Dow stracił 0,3 proc.

Inwestorzy analizują dane z rynku pracy USA za wrzesień.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 336 tys. Oczekiwano zwyżki o 170 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 227 tys., po korekcie z 187 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,8 proc., oczekiwano 3,7 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,2 proc. rdr, a mdm o 0,2 proc. vs. konsensus 4,3 proc. i 0,3 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), bardziej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, wyniosła 7 proc. wobec 7,1 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 263 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 177 tys., po rewizji z 179 tys. Oczekiwano 160 tys.

Wskaźnik zatrudnienia określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł 62,8 proc. wobec 62,8 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 62,8 proc.

"Zaniepokojenie perspektywą kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA, otoczenie utrzymujących się wysokich stóp procentowych i niepewność co do perspektyw dla globalnej gospodarki - wszystko to w dalszym ciągu nawiedza rynek, zmuszając inwestorów do przyjęcia ostrożnego podejścia" - powiedział Linus Yip, główny strateg w First Shanghai Securities.

Prezes Fedu w San Francisco Mary Daly powiedziała, że decydenci mogą utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie, jeśli dane z rynku pracy i o inflacji będą nadal słabnąć lub warunki finansowe pozostaną napięte.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 82,83 USD za baryłkę, po wzroście o 0,63 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 0,45 proc. do 84,45 USD/b.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku notują niewielkie zmiany, ale są na drodze do największego tygodniowego spadku od marca 2023 r. Inwestorzy obawiają się o perspektywy dla światowej gospodarki.

W czwartek cena WTI znalazła się na najniższym poziomie od końca sierpnia. Amerykański benchmark ropy spadł w ciągu tygodnia o ponad 9 proc., przy głębokich stratach w środę i czwartek. Nagłe, wyraźne odwrócenie sytuacji zwiększyło miary zmienności na rynku.