Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, podobnie jak dzień wcześniej. Rosną nadzieje inwestorów na osiągnięcie porozumienia w sprawie pułapu zadłużenia, co pozwoliłoby uniknąć możliwej niewypłacalności Stanów Zjednoczonych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,34 proc. i wyniósł 33.535,91 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,94 proc. i wyniósł 4.198,05 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,51 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.688,84 pkt.

Nastroje inwestorów poprawiły się z powodu oczekiwań na przełom w rozmowach prowadzonych w USA związanych z limitem zadłużenia, co usunęłoby z rynków poważne przeszkody w inwestowaniu. Prezydent USA Joe Biden wyraził przekonanie, że negocjacje w sprawie pułapu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych zakończą się porozumieniem, aby uniknąć niewypłacalności. Przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział, że ustawa zwiększająca limit zadłużenia może pojawić się w Kongresie już w przyszłym tygodniu.

"Obie strony używają teraz bardziej pozytywnego języka i wycofały się nieco z agresywnych postaw, które prezentowały wcześniej. Oczywiście nie oznacza to, że porozumienie jest blisko, ale sugeruje, że kompromis zostanie w końcu znaleziony. Jeśli inwestorzy uważają, że USA unikną niewypłacalności, to powinni teraz wrócić do ryzykownych aktywów" - powiedział Stuart Cole, główny ekonomista makroekonomiczny w Equiti Capital.

"Jeśli ustąpią problemy związane z kryzysem w sektorze bankowym i limitem zadłużenia w USA, a wydatki konsumentów pozostaną mocne, to ryzyko wystąpienia recesji zmaleje" - dodał Roger Lee, dyrektor ds. strategii akcyjnej w Wielkiej Brytanii w Investec Banku.

Inwestorzy otrzymali w czwartek dużą porcję danych z amerykańskiej gospodarki.

"Jeśli ustąpią problemy związane z kryzysem w sektorze bankowym i limitem zadłużenia w USA, a wydatki konsumentów pozostaną mocne, to ryzyko wystąpienia recesji zmaleje" - powiedział Roger Lee, dyrektor ds. strategii akcyjnej w Wielkiej Brytanii w Investec Banku.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 242 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 252 tys. wobec 264 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,799 mln w tygodniu, który skończył się 6 maja. Analitycy oczekiwali 1,82 mln wobec notowanych poprzednio 1,807 mln, po korekcie z 1,813 mln.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu wyniosła 4,28 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,30 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 4,43 mln, po korekcie z 4,44 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 3,4 proc. wobec -2,6 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z -2,4. Oczekiwano -3,2 proc.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w kwietniu spadł o 0,6 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,6 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 1,2 proc. mdm.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w maju wzrósł do -10,4 pkt. z -31,3 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -20 pkt.

Walmart rósł o 1,3 proc. Skorygowany zysk na akcję jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA wyniósł w I kwartale 1,47 USD. Rynek oczekiwał 1,30 USD.

Take-Two Interactive Software rósł o 12 proc. Spółka spodziewa się wzrostu przychodów rdr w roku fiskalnym - analitycy wskazują, że można wtedy spodziewać się premiery gry z serii "Grand Theft Auto".

Notowania Cisco Systems wzrosły o 1 proc., chociaż w ciągu dnia akcje tej spółki spadały kilka procent w reakcji na informację, że odnotowała ona spadek zamówień w poprzednim kwartale.

Notowane w USA akcje Alibaba Group spadły ponad 5 proc., chociaż spółka przekroczyła oczekiwania analityków dotyczące zysku na akcję za ostatni kwartał. Z kolei Tencent spadł prawie 4 proc. po tym, jak kwartalny zysk na akcję okazał się niższy od rynkowego konsensusu.

Akcje Bath & Body Works wzrosły prawie 11 proc. po tym, jak detalista produktów do pielęgnacji ciała i perfum odnotował wyższe niż oczekiwano zyski i przychody za ostatni kwartał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 72,07 USD za baryłkę, po spadku o 1,12 proc., a lipcowe futures na Brent zniżkują o 1,27 proc. do 76 USD/b.