USA: : Indeksy na giełdach wzrosły trzecią sesję z rzędu

PAP

29-08-2023

Notowania na Wall Street zwyżkowały na koniec sesji we wtorek. To trzeci dzień, w którym giełdy zamykają się na plusach, lecz główne indeksy nadal są na drodze do zakończenia miesiąca ze spadkiem. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz czekają na odczyty inflacji PCE i rynku pracy USA.