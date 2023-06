Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami indeksów, Nasdaq poszedł w dół o ponad 1 proc. Szef Fedu spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,3 proc. i wyniósł 33.951,52 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,52 proc. i wyniósł 4.365,69 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,21 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.502,20 pkt.

Inwestorzy czekali na wystąpienie szefa Fed Jerome'a Powella w amerykańskim Kongresie przed Komisją Usług Finansowych.

Szef Fedu powiedział w środę, że prawdopodobne są dalsze podwyżki stóp procentowych, gdyż bank centralny próbuje walczyć z inflacją.

Według Goldman Sachs rajd na rynku akcji USA w drugim kwartale dotarł do ściany, ponieważ inwestorzy tracą entuzjazm w obliczu zatłoczonego byczego pozycjonowania, wąskiego zakresu, wysokich wycen i jastrzębich sygnałów z Fedu. Stratedzy Goldman Sachs, w tym Cormac Conners i David J. Kostin, zalecają zabezpieczenie ekspozycji na S&P 500. Bazowym scenariuszem Goldmana jest wzrost S&P 500 do 4.700 pkt. w ciągu 12 miesięcy, ale bank inwestycyjny widzi również możliwość spadku do 3.400 pkt., jeśli recesja stanie się bardziej prawdopodobna.

"Preferujemy utrzymywać ekspozycję zwyżkową na akcje, jednocześnie wykorzystując rynek opcji, aby zabezpieczyć się przed potencjalnym spadkiem o 23 proc. w scenariuszu recesji" - napisano w raporcie Goldman Sachs.

"Teraz jest prawdopodobnie dobry moment, aby rynek złapał oddech. Inwestorzy spodziewali się zwrotu w polityce Fed i stawiali na wzrostowe akcje, ale teraz wiemy, że to na razie nie będzie mieć miejsca" - powiedział z kolei Gilles Guibout, zarządzający portfelem w Axa Investment Managers.

Ponad 2,5 proc. spadł kurs FedEx po tym, jak prognozy finansowe spółki nie spełniły oczekiwań analityków ze względu na osłabienie popytu.

Akcje Spotify potaniały ok. 0,6 proc. Wolfe Research podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

Zniżkowały też m.in. akcje Amazon (spadek o 0,76 proc.), Alphabet (spadek ok. 2,1 proc.) i Netflix (spadek o blisko 2,4 proc.).

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 72,58 USD za baryłkę, po wzroście o 1,95 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 1,67 proc. do 77,17 USD/b.