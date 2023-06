Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, ale i tak dla S&P 500 i Nasdaq to był najlepszy tydzień od marca 2023 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,32 proc. i wyniósł 34.299,12 pkt. Indeks zyskał w tym tygodniu 2 proc. i był to jego trzeci wzrostowy tydzień z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,37 proc. i wyniósł 4.409,59 pkt. W skali tygodnia indeks zyskał 2,7 proc., najwięcej od marca 2023 roku. Jednocześnie był to piąty z rzędu jego wzrostowy tydzień, co jest najdłuższą taką serią od listopada 2021 roku. Od dołka z 2022 roku S&P 500 zyskał ponad 26 proc.

Nasdaq Composite spadł o 0,68 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.689,57 pkt. W całym tygodniu indeks zyskał 4 proc., najwięcej od marca 2023 roku.

S&P 500 i Nasdaq utrzymują się na najwyższych poziomach od sierpnia 2022 roku.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu wyniósł 63,9 pkt. wobec 59,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu. Analitycy prognozowali 60 pkt.

Amerykański bank centralny zasygnalizował, że koszty pożyczek mogą wzrosnąć nawet o pół punktu procentowego do końca tego roku, ale inwestorzy wyceniają jeszcze tylko jedną podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych, spodziewaną w lipcu, zgodnie z narzędziem Fedwatch CMEGroup.

Agencja Reutersa podała, że jednoczesne wygaśnięcie opcji na akcje, kontraktów futures na indeksy giełdowe i opcji na indeksy w piątek, może spowodować gwałtowny wzrost zmienności na rynku.

Jednak według Stock Trader's Almanac tydzień wygaśnięcia często jest wyższy podczas hossy i niższy podczas bessy. Może to dobrze wróżyć przynajmniej dla indeksów S&P 500 i Nasdaq Composite, które jak dotąd nie notują dobrych tygodni.

Piątek oznacza również ostatni dzień handlu przed długim weekendem, ponieważ rynek w USA będzie zamknięty w poniedziałek w związku z obchodami Dnia Wyzwolenia od niewolnictwa w USA (Juneteenth).

Członek Zarządu Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział w piątek, że bank centralny nie wycofa się ze swoich wysiłków na rzecz obniżenia inflacji.

"Zadaniem Fed jest wykorzystanie polityki pieniężnej do osiągnięcia celów gospodarczych, jakimi są maksymalne zatrudnienie i stabilność cen, a obecnie oznacza to podnoszenie stóp procentowych w celu walki z inflacją" - powiedział Waller w uwagach przygotowanych do przemówienia w Oslo w Norwegii.

Odnosząc się do kryzysu bankowego w marcu, odrzucił pogląd, że przyczyną były agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed.

"Zadaniem szefów banków jest radzenie sobie z ryzykiem stopy procentowej i prawie wszyscy szefowie banków dokładnie to zrobili. Nie popieram zmiany nastawienia polityki monetarnej z powodu obaw o nieskuteczne zarządzanie w kilku bankach" - powiedział.

Według Bank of America, ostatnie przełomy w sztucznej inteligencji mogą pomóc spółce Meta Platforms w wykorzystaniu ogromnych platform komunikacyjnych.

"Uważamy, że możliwości sztucznej inteligencji, a w szczególności LLM, są dobrze przystosowane do ulepszania usług wiadomości tekstowych i powinny zapewnić ulepszenia w zakresie kierowania do odbiorców, automatycznej obsługi klienta, zakupów online, przyjmowania zamówień, reklam generatywnych oraz rozwiązań tekstowych do obrazów / wideo" - powiedział analityk Justin Post w notatce dla klientów.