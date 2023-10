Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła mocne wzrosty głównych indeksów, a Dow zyskał na koniec dnia 511 punktów. W centrum uwagi pozostają wyniki kwartalne amerykańskich spółek, a w tym tygodniu swoimi dokonaniami pochwalił się m.in. Apple.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,58 proc. i wyniósł 32.928,96 pkt. To był najlepszy dzień dla tego indeksu od czerwca.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,20 proc. i wyniósł 4.166,82 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.789,48 pkt.

S&P 500 stracił w zeszłym tygodniu 2,5 proc., co oznacza spadek o 10,6 proc. w porównaniu z najwyższą wartością z 2023 r. W październiku indeks spadł dotąd o 4 proc. i jest na drodze do zakończenia trzeciego z rzędu miesiąca ze stratą, co byłoby pierwszą taką passą od 2020 r., kiedy wybuchła pandemia Covid-19.

S&P 500 znalazł się w zeszłym tygodniu w strefie korekty.

"W zeszłym tygodniu zamknęliśmy się na minimach. Często, gdy pojawia się negatywne nastawienie, ale w weekend nie dzieje się nic nowego, co zmieniłoby perspektywy dla rynków i gospodarki, w poniedziałek rynek dostaje trochę pazura" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Financial.

"Inwestorzy w końcu czują się trochę pewniej. Być może wyceniliśmy wystarczająco dużo złych wiadomości, co przejawia się w silniejszym dzisiejszym rynku" - dodał Hogan.

W najbliższych dniach uwaga rynków finansowych skierowana będzie na decyzje banków centralnych - Fedu, Banku Japonii i Banku Anglii.

"Wiele dobrych danych makro z gospodarki USA sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać +wyżej na dłużej" - powiedział Ken Shih, dyrektor ds. zarządzania funduszami w Saxo Capital Markets.

Na przestrzeni tygodnia inwestorzy poznają dane o PKB za III kw. i CPI za październik ze strefy euro i raport payrolls z amerykańskiego rynku pracy za październik.

Wśród analityków panuje konsensus, że po środowym posiedzeniu Fed pozostawi stopy proc. na niezmienionym poziomie.

"Spodziewamy się odbicia zainspirowanego mniej jastrzębim Fedem i rynkiem, który dostosował się do rosnących potrzeb Departamentu Skarbu USA w zakresie płynności" - napisał w raporcie Christopher Harvey, szef strategii ds. akcji w Wells Fargo Securities.

"Wśród inwestorów w USA ponownie położono nacisk na odporność amerykańskiej gospodarki i jest to raczej pozytywne zjawisko, niż obawa przed możliwością kolejnej podwyżki stóp procentowych" - powiedziała Susannah Streeter, dyrektor ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown.

Z kolei strateg Morgan Stanley, Mike Wilson, ostrzegł, że szanse na długo oczekiwany wzrost cen akcji pod koniec roku znacznie spadły. Stwierdził również, że oczekiwania dotyczące zysków spółek w czwartym kwartale i 2024 r. są zbyt wysokie.

Akcje Mety wzrosły o 2 proc. po tym, jak spółka poinformowała, że wprowadzi od listopada płatną subskrypcję dla użytkowników Facebooka z Unii Europejskiej. Cena miesięcznej subskrypcji wyniesie od 9,99 do 12,99 euro.

Amazon zyskał na koniec dnia 3 proc.

McDonald's zyskuje 2,5 proc. Wyniki finansowe spółki za III kw. były lepsze od oczekiwań.

Akcje SoFi Technologies rosną o 10,5 proc. po tym, jak SoFi podniosło prognozy finansowe na cały rok.

W tym tygodniu wyniki finansowe za III kw. opublikują m.in. Apple, Caterpillar, Moderna i Eli Lilly.

Inwestorzy obawiają się o możliwość eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Armia Izraela rozszerzyła swoje operacje lądowe, z piechotą i siłami pancernymi wkraczającymi w głąb Strefy Gazy. Trwają starcia pomiędzy bojownikami palestyńskimi a siłami izraelskimi. Izrael w piątek wieczorem rozpoczął drugi etap wojny z Hamasem, kierując do Strefy Gazy większą liczbę sił lądowych. W ciągu ostatniej doby siły zbrojne Izraela dokonały ataków rakietowych na cele w Libanie i Syrii.

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że od rozpoczęcia przez Izrael ataków odwetowych 7 października zginęło 8.306 Palestyńczyków, w tym 3.457 dzieci. Organizacja Save the Children podała w niedzielę, że liczba dzieci zabitych w Gazie w ciągu ostatnich trzech tygodni przekroczyła roczną liczbę dzieci zabitych w strefach objętych konfliktami zbrojnymi od 2019 r.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 82,64 USD za baryłkę, po spadku o 3,4 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 2,76 proc. do 87,98 USD/b. (PAP )

