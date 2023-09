Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów. To był dla amerykańskich giełd najgorszy dzień od marca tego roku, a inwestorzy zastanawiają się nad kolejnymi decyzjami banków centralnych w sprawie stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,14 proc. i wyniósł 33.618,62 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,47 proc. i wyniósł 4.273,53 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,57 proc. i zamknął sesję na poziomie 13063,61 pkt.

"Chociaż październik zwykle należy do najbardziej zmiennych miesięcy w roku, jest to także miesiąc, w którym zwykle widzimy duże możliwości dla inwestycji, ponieważ przypada tuż przed listopadem i grudniem, które są sezonowo silnymi okresami w roku dla rynków" - powiedziała Mary Ann Bartels, główna strateg inwestycyjna w Sanctuary Wealth.

Rynki oceniają perspektywy dla stóp procentowych na świecie.

"Przy słabym, ale dodatnim wzroście PKB, powstrzymującym recesję po obu stronach Atlantyku, banki centralne nie będą skłonne złagodzić swojej polityki do końca roku. Ze względu na to, że pozytywne niespodzianki są obecnie w dużej mierze wycenione, wydaje się, że niewiele jest miejsca na dalszą aprecjację na rynkach akcji, co sugeruje pewną ostrożność w stosunku do ryzykownych aktywów" - powiedziała Nadege Dufossé, globalna szefowa funduszy wieloaktywowych w Candriam.

"Od dawna uważaliśmy, że rynek akcji zbyt agresywnie wycenia obniżki stóp procentowych i silny wzrost gospodarczy. Naszym zdaniem zależny od danych Fed nie ma motywacji do łagodnego wypowiadania się na temat inflacji. Jednak rychły koniec podwyżek stóp procentowych i perspektywa słabszego wzrostu PKB w miarę utrzymywania się wyższych stóp przez dłuższy czas potwierdzają naszą preferencję dla instrumentów o stałym dochodzie" - napisali w raporcie stratedzy UBS Global Wealth Management pod przewodnictwem Marka Haefele.

Niepokój inwestorów zwiększyło prawdopodobieństwo zawieszenia działalności rządu federalnego USA, które może nastąpić w następną niedzielę, co według agencji ratingowej Moody's będzie negatywnym czynnikiem dla ratingu kredytowego kraju.

Według narzędzia FedWatch CME Group 82 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 61 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu.

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari ocenił, że stopy procentowe w USA ponowne wzrosną w tym roku ze względu na solidną sytuację gospodarczą. Z kolei prezes Fed z Bostonu Susan Collins, która stwierdziła, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej "z pewnością nie jest wykluczone".

Gubernator Fed Michelle Bowman wskazywała zaś, że prawdopodobnie konieczna będzie więcej niż jedna podwyżka. Prezes Fedu w Chicago Austan Goolsbee powiedział w wywiadzie dla CNBC, że inflacja powyżej celu 2 proc. pozostaje większym ryzykiem niż spowalnianie gospodarki.

Inwestorzy otrzymali we wtorek sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki.

Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed we wrześniu wzrósł do +5 pkt. z -7 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -7 pkt.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w lipcu o 0,13 proc. rdr i wzrósł o 0,87 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że indeks spadnie o 0,1 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 1,22 proc. rdr.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w lipcu o 0,8 proc. mdm. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,4 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,3 proc. mdm.

Sprzedaż nowych domów w USA w sierpniu wyniosła 675 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 698 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 730 tys., po korekcie z 714 tys. W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 8,7 proc., wobec wzrostu o 8 proc. mdm miesiąc wcześniej, po rewizji z +4,4 proc. Analitycy oczekiwali -2,2 proc.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł we wrześniu do 103 pkt. z 108,7 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 106,1 pkt. - wynika z raportu Conference Board.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 90,48 USD za baryłkę, po wzroście o 0,89 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 0,76 proc. do 94 USD/b.