Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, chociaż w ciągu dnia znajdowały się one na wyraźnych plusach. Inwestorzy analizowali najnowsze dane z rynku pracy. Ponad 8 proc. zyskał Amazon po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych i optymistycznej prognozie na trzeci kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,43 proc. i wyniósł 35.065,62 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,53 proc. i wyniósł 4.478,03 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,36 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.909,24 pkt.

S&P 500 i Nasdaq zanotowały czwartą z rzędu spadkową sesję. Mijający tydzień był dla tych indeksów najgorszy od marca 2023 roku.

W skali tygodnia Nasdaq spadł o 2,9 proc., S&P 500 zniżkował 2,3 proc., a Dow stracił 1,1 proc.

W piątek Departament Pracy USA opublikował dane dotyczące zatrudnienia.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 187 tys. Oczekiwano zwyżki o 200 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 185 tys., po korekcie z 209 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,5 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,4 proc. rdr, a mdm o 0,4 proc. vs. konsensus 4,2 proc. i 0,3 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), bardziej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, wyniosła 6,7 proc. wobec 6,9 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 172 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 128 tys., po rewizji z 149 tys. Oczekiwano 180 tys.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł 62,6 proc. wobec 62,6 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 62,6 proc.

Z kolei czwartkowy raport Departamentu Pracy USA wykazał, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wyniosła 227 tys.

"Gospodarka Stanów Zjednoczonych nadal wydaje się być w relatywnie dobrej kondycji, pomimo obaw o sektor produkcyjny, ale sektor usług pozostał odporny, z kolejnym solidnym badaniem ISM w lipcu, w którym komponent cen wzrósł, a składowa zatrudnienia spadła" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.

Ze spółek Amazon zyskał ponad 8 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań danych dotyczących zysku i pozytywnych prognozach. Zysk Amazona na akcję wyniósł w drugim kwartale 65 centów. Konsensus zakładał zysk na akcję w wysokości 35 centów. Łączny zysk netto koncernu sięgnął 6,7 mld USD, wobec 2 mld USD straty przed rokiem, która była efektem odpisów związanych z nieudaną inwestycją w akcje producenta samochodów elektrycznych Rivian. Przychody koncernu sięgnęły 134,4 mld USD, wobec oczekiwań analityków na poziomie 131,5 mld USD. To wzrost rok do roku o 11 proc.

Amazon prognozuje, że w trzecim kwartale 2023 roku jego przychody wyniosą między 138 a 143 mld USD, co oznaczałoby wzrost rok do roku o 9-13 proc. Analitycy spodziewali się, że w trzecim kwartale Amazon będzie miał 137,5 mld USD przychodów i 41 centów zysku na akcję.

Apple stracił prawie 5 proc. Wyniki koncernu Apple w drugim kwartale 2023 roku okazały się wyższe od oczekiwań analityków na poziomie przychodów, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży usług, jak i zysków. Zysk Apple na akcję wyniósł 1,26 USD, a rynek spodziewał się, że sięgnie on 1,19 USD. Przychody koncernu w drugim kwartale wyniosły 81,80 mld USD, wobec konsensusu analityków na poziomie 81,69 mld USD. To spadek rok do roku o 1 proc.

Akcje Paramount wzrosły około 3,5 proc. po doniesieniach, że firma private equity KKR prowadzi rozmowy w sprawie zakupu wydawcy Simon & Schuster od Paramount Global za ponad 1 mld USD. Paramount odmówił komentarza na temat tych doniesień.

Zdaniem głównego ekonomisty EBC Philipa Lane'a, inflacja w strefie euro wyraźnie spadnie w nadchodzących miesiącach.

"Z naszych prognoz wynika, że inflacja powinna znacznie spaść jeszcze w tym roku, ale powrót do naszego celu na poziomie 2 proc. jest zasadniczo zaplanowany mniej więcej na 2025 r. Jesteśmy przekonani, że bardzo szybki spadek cen energii obniży koszty w całej gospodarce" - powiedział ekonomista.

"Złagodzenie wąskich gardeł w podaży również z czasem obniży inflację. Jednocześnie krajowe składniki inflacji pochodzące z rosnących płac, a także firm dążących do odbudowy zysków, podnoszą inflację bazową. Są więc siły działające w przeciwnych kierunkach i dlatego jesteśmy bardzo zależni od danych, gdy zbliżamy się do jesieni" - dodał Lane.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,59 USD za baryłkę, po wzroście o 1,2 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 1,2 proc. do 86,12 USD/b.