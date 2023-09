Poniedziałkowe notowania na Wall Street zakończyły się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Inwestorzy czekają na środową decyzję Rezerwy Federalnej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,02 proc. i wyniósł 34.624,30 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,07 proc. i wyniósł 4.453,53 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.710,24 pkt.

W tym tygodniu uwaga rynków finansowych skupi się na środowej decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W najbliższych dniach o stopach zadecydują też m.in. Wielka Brytania, Japonia, Chiny i Turcja.

"Uważamy, że ton komunikatu Fedu będzie zbalansowany po tym, jak bank centralny prawdopodobnie pozostawi stopy proc. bez zmian, pozostawiając jednak możliwość dalszych podwyżek" - powiedział Stuart Paul, ekonomista Bloomberg Economics.

"Biorąc pod uwagę stosunkowo silne dane ekonomiczne i uporczywą inflację Fed utrzyma jastrzębie nastawienie. FOMC prawdopodobnie umieści ostatnią podwyżkę do końca roku w zaktualizowanym wykresie dot-plot, choć nie sądzimy, że ostatecznie zostanie ona przeprowadzona" - podali ekonomiści J. Safra Sarasin w raporcie.

Według CME FedWatch Tool, inwestorzy niemal jednomyślnie oczekują, że Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie na środowym posiedzeniu, podczas gdy prawdopodobieństwo kolejnej przerwy w podwyżkach w listopadzie wynosi 69 proc.

Choć Goldman Sachs spodziewa się, że bank centralny USA podniesie w tym tygodniu swoje prognozy wzrostu gospodarczego, wskazuje też, że stopy procentowe osiągnęły najwyższy poziom.

Podczas poniedziałkowych notowań na Wall Street zyskiwały akcje Apple w reakcji na pozytywne prognozy Goldman Sachs i Morgan Stanley dotyczące popytu na nowego iPhone'a. Kurs Apple wzrósł na zamknięciu o 1,7 proc.

Zniżkowały akcje spółek motoryzacyjnych w związku z trwającym strajkiem ogłoszonym przez związek zawodowy United Auto Workers. Kurs Forda poszedł w dół o 2,2 proc., akcje Stellantis straciły 1,6 proc., a General Motors 1,8 proc.

Kurs Micron Technology zyskał 0,9 proc., po tym jak Deutsche Bank podwyższył swoją rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj".

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 91,7 USD za baryłkę, po wzroście o ok. 1 proc., a listopadowe futures na Brent rosną ok. 0,5 proc. do 94,4 USD/b.