Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy z niepokojem przyjęli doniesienia, że negocjacje dotyczące pułapu zadłużenia w celu uniknięcia niewypłacalności Stanów Zjednoczonych zostały wstrzymane.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,33 proc. i wyniósł 33.426,63 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,14 proc. i wyniósł 4.191,98 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,24 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.657,90 pkt.

W skali całego tygodnia główne indeksy zanotowały wzrosty. S&P 500 zwyżkował 1,65 proc., co jest największym tygodniowym wzrostem od marca. Nasdaq zyskał 3,04 proc. i również miał najlepszy tydzień od marca. Dow zwyżkował o 0,38 proc.

Główni negocjatorzy przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego w sprawie podniesienia limitu zadłużenia nagle opuścili zamknięte spotkanie z przedstawicielami Białego Domu wkrótce po jego rozpoczęciu w piątek rano. Nie wiadomo, kiedy rozmowy zostaną wznowione.

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w środę, że jest przekonany, iż amerykański Kongres osiągnie porozumienie budżetowe, pozwalające na zwiększenie limitu zadłużenia oraz uniknięcie katastrofalnej niewypłacalności długu Stanów Zjednoczonych.

Fiasko w osiągnięciu do 1 czerwca porozumienia w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia rządu groziłoby bezprecedensową niewypłacalnością Ameryki i mogłoby prowadzić do katastrofy gospodarczej tego kraju.

Perspektywa ta wywołała obawy przed recesją i wywołała pytania o globalny status amerykańskiego długu skarbowego, rynku o wartości 23 bln USD, który jest postrzegany jako źródło płynności o najniższym ryzyku dla firm, inwestorów i banków centralnych.

"Niewypłacalność to zdarzenie o wysokim ryzyku, ale niskim prawdopodobieństwie. Amerykańskie obligacje skarbowe są uważane za wolne od ryzyka, więc myśl o tym, że mogą przestać takie być, wstrząsa rynkami" - powiedział o pułapie zadłużenia Kevin Thozet, członek komitetu inwestycyjnego w europejskim funduszu zarządzającym Carmignac.

"Jednym z możliwych katalizatorów krótkoterminowego wzrostu apetytu na aktywa ryzykowne jest zawarcie porozumienia w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia USA. Jednak nasz amerykański zespół ds. makroekonomicznych podkreślił, że może to nie być powód do świętowania, jak można by sądzić, po zawarciu porozumienia prawdopodobnie nastąpiłaby znaczna emisja obligacji rządowych USA, która skutecznie pozbawiłaby płynności innych obszarów rynku" - napisano w raporcie Morgan Stanley.

Podniesienie limitu zadłużenia komplikuje perspektywy dla amerykańskich obligacji skarbowych, których rentowności zasadniczo podążają za stopami procentowymi Rezerwy Federalnej, ponieważ zanikające ryzyko recesji może skłonić najbardziej wpływowy bank centralny na świecie do utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej, ponieważ inflacja pozostaje wysoka.

Stopy proc. w USA prawdopodobnie nie będą musiały iść mocno w górę, biorąc pod uwagę napięcia w sektorze finansowym - ocenił prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell podczas panelu dyskusyjnego w Waszyngtonie.

"Podczas, gdy zastosowanie narzędzi stabilności finansowej pomogło uspokoić warunki w sektorze bankowym, jego problemy przyczyniają się do zaostrzenia warunków kredytowych i prawdopodobnie odbiją się na wzroście gospodarczym, zatrudnieniu i inflacji" - powiedział Powell.

"W rezultacie nasza stopa procentowa może nie wymagać aż takiego wzrostu, aby osiągnąć nasze cele. Oczywiście skutek tych napięć jest wysoce niepewny" - dodał.

Według Powella, niepowodzenie w kwestii obniżenia inflacji będzie zarówno wydłużać czas trwania problemów gosp., które mogą generować wysokie stopy proc., jak i będzie prowadzić do wysokich kosztów społecznych.

Podczas posiedzenia 2-3 maja Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 5,00-5,25 proc. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 500 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 2007 r. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej może być właściwe, ale będzie zależało od napływających danych.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 13-14 czerwca. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze projekcje makroekonomiczne.

"Nie doczekamy się cięcia stóp w lipcu. Mam większe przekonanie co do tego, że obniżki stóp procentowych nie będą wyceniane w tym roku" - powiedział Wei Li, główny strateg inwestycyjny w BlackRock Investment Institute.

"Fed będzie po prostu starał się pozostać w obrębie docelowego poziomu stóp procentowych znacznie dłużej niż rynki wyceniają, aby obniżyć inflację, która jest obecnie wciąż bardzo uporczywa" - dodał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 72,0 USD za baryłkę, po wzroście o 0,1 proc., a lipcowe futures na Brent rosną o 0,04 proc. do 75,89 USD/b.