Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w środę składa wizytę w Waszyngtonie, powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA Joe Bidenem, że nie może być kompromisów w ramach osiągania pokoju, a wojna skończy się wtedy, gdy jego kraj odzyska suwerenność.

"Sprawiedliwy pokój", który położy kres wojnie między Rosją a Ukrainą nie oznacza "żadnych kompromisów" dotyczących terytorialnej integralności Ukrainy, jej wolności i suwerenności - podkreślił Zełenski.

Dodał, że system obrony powietrznej Patriot, który USA dostarczą Ukrainie, "w istotny sposób" wzmocni potencjał obronny jego kraju. "To bardzo ważny etap w budowaniu bezpiecznej przestrzeni powietrznej Ukrainy" - oświadczył.

"To jedyny sposób, w jaki możemy pozbawić to terrorystyczne państwo jego głównego instrumentu terroru - możliwości atakowania naszych miast, naszych (systemów) energetycznych" - wyjaśnił Zełenski.

Moje przesłanie do Amerykanów jest takie: mamy takie same wartości, tak samo rozumiemy sens życia, walczymy razem o wspólne zwycięstwo, życzę wam pokoju, żeby terroryści, tacy jak ci z Rosji nie napadli na was - powiedział ukraiński prezydent.