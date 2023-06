Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów wśród głównych indeksów. Inwestorzy analizowali najnowsze dane makro z amerykańskiej gospodarki. Rosły akcje banków po udanych wynikach stress testów przeprowadzonych przez Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,80 proc. i wyniósł 34.122,42 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 4.396,44 pkt.

Nasdaq Composite nie zmienił się i zamknął sesję na poziomie 13.591,33 pkt.

Inwestorzy czekają na dane ekonomiczne, aby ocenić wpływ agresywnego zacieśniania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną i EBC na gospodarkę. W piątek na rynek napłyną wstępne odczyty inflacji ze strefy euro za VI, a z USA wskazania deflatora PCE za V.

Inwestorzy analizują wystąpienia bankierów centralnych, którzy spotkali się podczas kongresu nt. polityki monetarnej organizowanego przez EBC w portugalskiej Sintrze.

Przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział w środę, że nie widzi spadku inflacji do docelowego poziomu banku centralnego w tym lub przyszłym roku i że większość decydentów spodziewa się, że bank centralny będzie musiał podnieść stopy procentowe jeszcze co najmniej dwa razy do końca roku.

Po jastrzębich wypowiedziach traderzy wycenili 81,8 proc. szans, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do przedziału 5,25-5,50 proc. na lipcowym posiedzeniu, co oznacza wzrost z 74,4 proc. tydzień temu.

Prezes EBC Christine Lagarde wskazywała, że jest możliwość wystąpienia recesji w strefie euro w tym roku, chociaż nie jest to scenariusz bazowy EBC. Dodała, że lipcowa podwyżka jest prawdopodobna i że decydenci mają jeszcze więcej do zrobienia.

Prezes Banku Anglii Andrew Bailey powiedział, że gospodarka Wielkiej Brytanii okazała się bardziej odporna niż wcześniej oczekiwał. Powtórzył, że bank centralny zrobi wszystko, co konieczne, aby obniżyć wysoką inflację w Wielkiej Brytanii.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 239 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 266 tys. wobec 265 tys. poprzednio, po korekcie z 264 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,742 mln w tygodniu, który skończył się 17 czerwca. Analitycy oczekiwali 1,765 mln wobec notowanych poprzednio 1,761 mln, po korekcie z 1,759 mln.

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale wzrósł o 2,0 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w trzecim wyliczeniu. Oczekiwano +1,4 proc. wobec +1,3 proc. w II wyliczeniu.

W IV kw. PKB USA wzrósł o 2,6 proc., a w III kw. PKB USA wzrósł o 2,9 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w I kw. o 4,2 proc., wobec 1 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 3,8 proc.

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w maju spadła o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 0,5 proc. Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) pozostała bez zmian mdm.

Akcje banków rosły podczas czwartkowej sesji po przejściu corocznego stress testu przeprowadzanego przez Rezerwę Federalną.

Bank of America zwyżkował o ponad 2 proc., Wells Fargo zyskał 4,5 proc., Goldman Sachs poszedł w górę o 3 proc., JPMorgan Chase wzrósł o 3,5 proc., Goldman Sachs i Wells Fargo zyskał 1,5 proc. Fed w stress testach uznał, że banki mają wystarczający kapitał, aby przetrwać poważne załamanie gospodarcze.

Rosły też inne duże amerykańskie banki. Bank of New York Mellon zwyżkował o 1,5 proc., Charles Schwab zyskał prawie 2,5 proc., a Citigroup podrożał o 0,1 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 69,77 USD za baryłkę, po wzroście o 0,3 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,3 proc. do 74,28 USD/b.