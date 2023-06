Notowania na giełdach w USA zakończyły sesję w środę z przewagą wzrostów. Inwestorzy oceniają decyzję Fedu, który pozostawił stopy proc. bez zmian, ale zostawił sobie możliwość dalszych podwyżek na kolejnych posiedzeniach. Dolar osłabia się.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,68 proc. i wyniósł 33.797,33 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,08 proc. i wyniósł 4.352,59 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,39 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.626,48 pkt. Główne indeksy amerykańskich giełd są na najwyższych poziomach od ponad roku.

Po środowym posiedzeniu Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,00-5,25 proc. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych. Fed prognozuje stopy proc. w USA na poziomie 5,6 proc. na koniec '23 i 4,6 proc. na koniec '24.

"Utrzymanie docelowego przedziału na obecnym posiedzeniu pozwala FOMC ocenić dodatkowe dane i ich wpływ na politykę pieniężną. Przy określaniu zakresu dodatkowego zaostrzenia polityki pieniężnej, które może być odpowiednie do powrotu inflacji do 2 proc., Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację oraz rozwój wydarzeń w gospodarce i sektorze finansowym" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny. Zaostrzone warunki kredytowe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prawdopodobnie będą miały wpływ na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i inflację. Zakres tych skutków pozostaje niepewny. Komitet pozostaje bardzo wyczulony na ryzyka inflacyjne" - dodano.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes Fedu Jerome Powell powiedział, że do końca roku właściwe będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych w USA.

"Prawie wszyscy członkowie Komitetu oczekują, że do końca roku właściwe będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych, ale na tym posiedzeniu, biorąc pod uwagę, jak daleko i jak szybko się posunęliśmy, uznaliśmy za rozsądne utrzymanie docelowego zakresu na obecnym poziomie, aby umożliwić Komitetowi ocenę dodatkowych informacji i ich implikacji dla polityki pieniężnej" - powiedział prezes Fedu.

"Może sensowne byłoby, gdyby stopy nadal rosły, ale w bardziej umiarkowanym tempie. Jeszcze jedno chcę podkreślić, a mianowicie, że decyzja podjęta dzisiaj przez komisję dotyczyła tylko tego spotkania. Nie podjęliśmy żadnej decyzji co do tego, co stanie się na następnym spotkaniu. (…) O lipcu powiedziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, decyzja nie została podjęta. Po drugie, spodziewam się, że będzie to pełne dyskusji posiedzenie" - dodał.

Mabrouk Chetouane, globalny szef strategii rynkowej w Natixis Investment Managers w Paryżu nie spodziewa się złagodzenia polityki monetarnej w USA przed końcem pierwszego kwartału 2024 roku.

"Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja na rynkach akcji wygląda niewiarygodnie dobrze. To, co może wywołać wybuch zmienności, to nieoczekiwane odbicie inflacji bazowej i dalsze podwyżki stóp procentowych, co uderzyłoby w akcje spółek technologicznych, które napędzały wzrost S&P 500" - powiedział Chetouane.

"Niektórzy spodziewali się, że Fed rzeczywiście wstrzyma się z podwyżką w tym miesiącu, ale też oczekiwali, że nie będzie już podnosić stóp. Wydaje się jednak, że członkowie FOMC stali się jeszcze bardziej jastrzębi od ostatniego spotkania i myślę, że zaskoczyło to inwestorów" - powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.

PPI w USA w maju spadł o 0,3 proc. mdm, a rok do roku wzrósł o 1,1 proc. Oczekiwano -0,1 proc. mdm i +1,5 proc. rdr. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrósł o 2,8 proc. Prognozowano +0,2 proc. i +2,9 proc.

Akcje Advanced Micro Devices wzrosły o 2 proc. po tym, jak Reuters poinformował, że Amazon Web Services rozważa wykorzystanie chipów sztucznej inteligencji firmy.

Alphabet spadł o 0,1 proc. po tym, jak Unia Europejska oskarżyła Google o naruszenie przepisów antymonopolowych w zakresie technologii reklamowej.

Tesla zniżkowała o 1 proc., ponieważ producent pojazdów elektrycznych nieznacznie podniósł cenę swojego samochodu Model Y w Stanach Zjednoczonych.

Dolar osłabia się o 0,33 proc. wobec koszyka walut do 103 pkt.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 3,8 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 68,69 USD za baryłkę, po spadku o 1 proc., a sierpniowe futures na Brent spadają o 0,9 proc. do 73,62 USD/b.