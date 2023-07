Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a Dow zanotował już jedenasty wzrostowy dzień z rzędu. W centrum uwagi są zaplanowane na ten tydzień posiedzenie Fed oraz wyniki kwartalne dużych firm, w tym technologicznych Meta, Microsoft i Alphabet.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,52 proc. i wyniósł 35.411,24 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od lutego 2017 roku. Trwa ona już od jedenastu sesji z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,40 proc. i wyniósł 4.554,64 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,19 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.058,87 t.

"Jak do tej pory, nie widać dowodów na recesję. Tak długo, jak nie będzie na nią dowodów, myślę, że na rynek akcji w dalszym ciągu będzie napływać dużo pieniędzy" - powiedział Steve Eisman, starszy zarządzający portfelem w Neuberger Berman w telewizji CNBC.

W tym tygodniu najważniejszymi wydarzeniami będą decyzję o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. W tym tygodniu pojawi się też sporo danych makro, m.in. wstępne PMI z Europy za lipiec, szacunki inflacji z Francji i Niemiec, a z USA odczyt PKB za II kw. i inflacja PCE za VI.

"Inwestorzy za oceanem skupiają się obecnie na trwającym sezonie wyników za II kwartał. Optymizm wspierał na początku tygodnia dobry początek sezonu wynikowego oraz dane makroekonomiczne, które zwiększają prawdopodobieństwo bliskiego końca cyklu zacieśniania monetarnego" - napisano w raporcie BM BNP Paribas Polska.

Podczas gdy oczekuje się, że Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny podniosą stopy procentowe o 25 punktów bazowych, większa uwaga skupi się na sygnałach ze strony decydentów, czy prawdopodobne są dalsze podwyżki lub czy planują dłuższą przerwę.

Zarówno przewodniczący Fed Jerome Powell, jak i prezes EBC Christine Lagarde ostrzegli, że inflacja pozostaje zbyt wysoka, co zmusza ich do dalszego podnoszenia stóp procentowych. Ponieważ jednak żaden z banków centralnych nie spotka się ponownie do września, ekonomiści twierdzą, że perspektywy polityki monetarnej do końca roku pozostają otwarte.

Meta Platforms, Microsoft i Alphabet opublikują w tym tygodniu swoje wyniki, a inwestorzy spodziewają się, że te wielkie firmy zasygnalizują koniec trwającego prawie rok spowolnienia w ich działalności w zakresie usług chmurowych, podczas gdy oczekuje się, że wzrost liczby reklam cyfrowych również przyczyni się do zwiększenia zysków.

"Inwestorzy wstrzymują oddech przed kluczowymi wynikami spółek technologicznych, które nakreślą obraz tego, jak kształtuje się popyt na reklamę, a także jak wyglądają tabele ligowe w wyścigu sztucznej inteligencji" - powiedziała Sophie Lund-Yates, główna analityk akcji w Hargreaves Lansdown.

Do tej pory 18 proc. spółek z S&P 500 pochwaliło się wynikami, z czego 75 proc. spółek odnotowało wyższy zysk na akcję (EPS) od prognoz analityków.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lipcu 49 pkt. wobec 46,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 46,2 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lipcu 52 pkt. wobec 53,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 53 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lipcu 52,4 pkt. wobec 54,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 54 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 78,91 USD za baryłkę, po wzroście o 2,39 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 2,24 proc. do 82,89 USD/b.