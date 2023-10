Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporymi spadkami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów są wyniki kwartalne spółek, a także dalszy wzrost rentowności amerykańskich obligacji.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,75 proc. i wyniósł 33.414,17 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,85 proc. i wyniósł 4.278,00 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,96 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.1865,18 pkt.

Akcje Tesli spadały o 7 proc. Zysk producenta samochodów elektrycznych w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 66 centów na akcję, a rynek spodziewał się zysku na poziomie 73 centów na akcję. Przychody Tesli w trzecim kwartale wyniosły 23,35 mld USD, a rynek spodziewał się 24,1 mld USD.

"Tesla obniżyła ceny na początku tego roku, aby pobudzić popyt, ale być może będzie musiała pójść dalej, jeśli chce wprowadzić na drogi więcej swoich pojazdów. Intensywna konkurencja w branży pojazdów elektrycznych i bardziej ostrożny konsument znacznie utrudniają życie Tesli" - powiedział Russ Mould, dyrektor ds. inwestycji w AJ Bell.

Akcje Netfliksa rosły o 14 proc. Zysk na akcję platformy streamingowej w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 3,73 USD wobec oczekiwań na poziomie 3,49 USD.

Akcje Blackstone spadały o 4 proc. po tym jak spółka podała, że zysk na akcję w III kw. wyniósł 94 centy wobec oczekiwanych 1,01 USD.

AT&T zwyżkował o 4,5 proc. po opublikowaniu raportu o wynikach za trzeci kwartał, który przekroczył oczekiwania analityków.

Jeśli napływające dane będą wskazywać na utrzymującą się odporność gospodarki USA, to dalsze podwyżki stóp proc. mogą być uzasadnione - poinformował prezes Fedu Jerome Powell podczas wystąpienia przed Klubem Gospodarczym w Nowym Jorku.

"Z uwagą śledzimy najnowsze dane pokazujące odporność wzrostu gospodarczego i popytu na pracę. Dodatkowe dowody na utrzymujący się wzrost PKB powyżej trendu lub na to, że napięcia na rynku pracy już nie łagodzą, mogą zagrozić dalszemu postępowi w walce z inflacją i uzasadniać dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej" - powiedział prezes Fedu.

"W ostatnich miesiącach warunki finansowe znacznie się zaostrzyły, a rentowność obligacji długoterminowych była ważnym czynnikiem wpływającym na to zaostrzenie. Pozostajemy czujni, ponieważ utrzymujące się zmiany warunków finansowych mogą mieć wpływ na ścieżkę polityki pieniężnej" - dodał.

Powell powiedział, że napięcia geopolityczne wpływają negatywnie na perspektywy dla wzrostu PKB na świecie.

"Napięcia geopolityczne są bardzo podwyższone i stanowią poważne ryzyko dla światowej działalności gospodarczej. Nasza instytucjonalna rola w Rezerwie Federalnej polega na monitorowaniu tego rozwoju sytuacji pod kątem jego implikacji gospodarczych, które pozostają wysoce niepewne" - wskazywał prezes Fedu.

"Biorąc pod uwagę niepewność i ryzyko oraz to, jak daleko zaszliśmy w cyklu, Komitet postępuje ostrożnie. Decyzje o zakresie dodatkowego zaostrzenia polityki oraz o tym, jak długo polityka pozostanie restrykcyjna, podejmiemy na podstawie całości napływających danych, ewoluujących perspektyw i bilansu ryzyka" - dodał.

Po posiedzeniu 19-20 września Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board we wrześniu spadł o 0,7 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,4 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 0,5 proc. mdm, po korekcie z -0,4 proc.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA we wrześniu wyniosła 3,96 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 3,89 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 4,04 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 2 proc. wobec -0,7 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano -3,7 proc.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w październiku wzrósł do -9 pkt. z -13,5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -7 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 198 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 210 tys. wobec 211 tys. poprzednio, po korekcie z 209 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,734 mln w tygodniu, który skończył się 7 października. Analitycy oczekiwali 1,71 mln wobec notowanych poprzednio 1,705 mln po korekcie z 1,702 mln.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 90,30 USD za baryłkę, po wzroście o 1 proc., a grudniowe futures na Brent wzrosły o 1,7 proc. do 92,05 USD/b.