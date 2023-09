Indeksy na amerykańskich giełdach zniżkowały na koniec środowej sesji. Inwestorzy analizują decyzję Fedu, który pozostawił stopy proc. bez zmian.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,22 proc. i wyniósł 34.440,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,94 proc. i wyniósł 4.402,95 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,53 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.469,13 pkt.

Po posiedzeniu 19-20 września Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

Prezes Fedu Jerome Powell powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu Fedu, że mocniejszy wzrost PKB USA może oznaczać więcej pracy przy stopach proc.

"W ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy, że inflacja była bardziej trwała, ale nie powiedziałbym, że coś takiego pojawiło się w najnowszych danych. Powiedziałbym, że chodzi raczej o większą aktywność gospodarczą. Ogólnie rzecz biorąc, silniejsza aktywność gospodarcza oznacza, że musimy więcej zrobić w zakresie stóp i to właśnie jest przekaz z tego posiedzenia" - powiedział prezes Fedu.

"Nie decydujemy się na stałe zawieszenie podwyżek, ale powiedzmy, że jeśli dojdziemy do docelowego poziomu stóp, wówczas pytanie brzmi, jak długo się na tym poziomie utrzymamy. Na razie chodzi o znalezienie poziomu, na którym - naszym zdaniem - możemy się zatrzymać. A co do tego nie mamy jeszcze pewności" - dodał.

Decyzja Fedu o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 525 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 22 lat, a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

"Fed stara się wysłać jak najbardziej jastrzębi sygnał. Pytanie tylko, czy rynki go wysłuchają, nie traktując ich z przymrużeniem oka. Mówią o stopach proc. na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, ale tak naprawdę liczy się gospodarka. A jeśli gospodarka zacznie słabnąć, nie sądzę, żeby te prognozy punktowe faktycznie się sprawdziły" - powiedział Gennadiy Goldberg, szef strategii stóp procentowych w USA w TD TD Securities.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

We wrześniu FOMC prognozuje stopy proc. na poziomie 5,6 proc. na koniec 2023 r., 5,1 proc. na koniec 2024 r. i 3,9 proc. na koniec 2025 r. i 2,9 proc. na koniec 2026 r. W marcu Fed prognozował, że stopy proc. w USA będą na poziomie 5,6 proc. na koniec 2023 r., 4,6 proc. na koniec 2024 r. i 3,4 proc. na koniec 2025 r. We wrześniu Fed po raz pierwszy opublikował prognozy na 2026 r. Na 2023 r. 12 członków Fedu opowiada się za jedną podwyżką, a 7 za brakiem podwyżek.

Instacart stracił 11 proc., po wzroście o 12 proc. we wtorkowym debiucie na Nasdaq, podczas gdy Arm Holdings spada o 0,7 proc.

Pinterest wzrósł o 3 proc. po tym, jak Citigroup podniósł rekomendację dla akcji platformy do dzielenia się obrazami do "kupuj" z "neutralnie" i po tym, jak firma ogłosiła wykup akcji o wartości do 1 mld USD.

Coty zyskał 4,5 proc. po tym, jak spółka macierzysta CoverGirl podniosła swoją roczną prognozę sprzedaży.

Dolar umacnia się o 0,4 proc. wobec koszyka walut do 105,41 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 90,27 USD za baryłkę, po spadku o 1,02 proc., a listopadowe futures na Brent spadają o 1,26 proc. do 93,16 USD/b.