Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Inwestorów ucieszyło przyjęcie przez Senat ustawy o tymczasowym finansowaniu administracji USA, co pozwala uniknąć zawieszenia działania iego rządu federalnego.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,22 proc. i wyniósł 33.433,35 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,01 proc. i wyniósł 4.288,39 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,67 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.307,77 pkt.

Inwestorzy pozytywnie przyjęli doniesienia, że udało się uniknąć zawieszenia działania amerykańskiego rządu federalnego. Groźba zawieszenia działalności rządu USA została oddalona - Senat amerykańskiego Kongresu w sobotę przyjął ustawę o tymczasowym finansowaniu administracji.

"Ryzyko zawieszenia prac rządu jest jedynie odroczone, a nie wyeliminowane. Poczucie zmniejszonej niepewności prawdopodobnie spowoduje niewielką poprawę nastrojów na rynkach. Jednak zmienność na rynku prawdopodobnie pozostanie podwyższona, ponieważ inwestorzy będą czekać na kolejny katalizator, którym będą prawdopodobnie najważniejsze dane" - napisali w raporcie stratedzy TD Securities.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wyniósł 49 pkt. wobec 47,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 47,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 49,8 pkt. wobec 47,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 48,9 pkt.

"Uważamy, że stopy procentowe ustalane przez główne banki centralne mogą zbliżać się do szczytów, co jest pozytywne dla rynków akcji, ale opóźnione skutki tego silnego cyklu podwyżek nadal stwarzają ryzyko recesji, co widzieliśmy w tym roku w Niemczech" - powiedziała Helen Jewell, CIO w BlackRock Fundamental Equities EMEA.

Uwaga rynków skupia się także na sezonie wyników za trzeci kwartał, który rozpoczyna się w tym miesiącu. Stratedzy z Goldman Sachs Group Inc. stwierdzili, że są szczególnie optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywy dla akcji spółek Big Tech, które w sezonie wyników zazwyczaj osiągają lepsze wyniki.

W raporcie banku napisano, że wyprzedaż w zeszłym miesiącu zwiększyła także atrakcyjność wycen siedmiu największych spółek z branży technologicznej w czasie, gdy szacunki zysków rosną.

S&P 500 zakończył wrzesień spadkiem o 4,9 proc., a kwartał ze spadkiem o 3,7 proc. Indeks Nasdaq Composite spadł we wrześniu o 5,8 proc., a w całym kwartale zniżkował o 4,1 proc. Dla obu indeksów ten miesiąc był najgorszy w 2023 roku. Dow spadł o 3,5 proc. we wrześniu i o 2,6 proc. w III kwartale. Indeks S&P 500 spadł o około 6 proc. w stosunku do najwyższego poziomu zamknięcia z lipca 2023 r., ale w skali roku nadal jest 11 proc. na plusie.

"Mieliśmy dwa miesiące awersji do ryzyka i mamy pozytywne wydarzenie w postaci porozumienia ws. zawieszenia działalności rządu USA, ale 10-letnie obligacje skarbowe są na poziomie 4,63 proc., a jen blisko poziomu 150 za USD, więc tak naprawdę niewiele się nie zmieniło" - powiedział analityk Societe Generale Kit Juckes.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 88,75 USD za baryłkę, po spadku o 2,27 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 1,82 proc. do 90,52 USD/b.