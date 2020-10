USA: stan Maryland walczy ze styropianowymi pudełkami na jedzenie

Pudełka ze styropianu to częsty widok w cieszących się popularnością Amerykanów fast foodach. Są tanie i utrzymują ciepło posiłku. Jednocześnie tworzywo to jest wyjątkowo szkodliwe dla środowiska i nie podlega recyklingowi.

Senator do stanowego parlamentu Maryland Cheryl Kagan wskazuje, że problemem jest nie tylko mało ekologiczny sposób produkcji styropianu, ale również to, że często kończy jako "przydrożny śmieć". "Jest lekki, rozkłada się, dostaje się do wód, gdzie zjadają go ryby. A potem mu jemy ryby i połykamy chemikalia" - tłumaczy.

Kagan to inicjatorka prawa, które przegłosowano w stanowym parlamencie Maryland już w kwietniu 2019. W życie weszło ono z powodu epidemii koronawirusa z opóźnieniem w czwartek.

Zakaz używania styropianu obejmuje różne rodzaje pudełek na jedzenie - talerze, miski oraz kubki. Wyjątki stanowią te pojemniki, w które pakuje się surowe mięso lub owoce morza, bądź gdy żywność tak opakowaną zakupiono w innym kraju czy stanie.

Nowe prawo przyznaje lokalnym władzom możliwość nałożenia kary do 250 dol. za niestosowanie się do jego zapisów. Łamiący je wpierw otrzymają jednak pisemne ostrzeżenie. Restauratorzy mogą starać się o trwające nawet do roku zwolnienie. By tak się stało, muszą udowodnić "zbytnie trudności" w egzekwowaniu zapisów.

Czym więc zastąpić styropianowe pojemniki? Hrabstwo Montgomery opracowało listę zamienników, nadających się do recyklingu. Wśród nich jest np. pulpa z trzciny cukrowej.

Zakaz nie stanowi w Maryland wielkiej rewolucji. Ponad połowa hrabstw w tym stanie wprowadziło już podobne zapisy na poziomie lokalnym. Dotyczy to ludnych Montgomery i Prince George's pod Waszyngtonem oraz Baltimore, największego miasta.