Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów w ślad za drożejącymi o 10 proc. akcjami Tesli, a Dow Jones zyskał trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy czekają na dane o sierpniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,25 proc. i wyniósł 34.663,72 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,67 proc. i wyniósł 4.487,46 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.917,89 pkt.

W nadchodzących dniach inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na dane o inflacji w USA i decyzję Europejskiego banku Centralnego ws. stóp procentowych.

"Dane gospodarcze w Europie są na pierwszym miejscu w umysłach inwestorów, w związku z tym nie widzę czynników do większych wzrostów na rynkach akcji" - mówi Susana Cruz, strateg w Liberum Capital.

"Chociaż w IV kwartale widzimy pewną poprawę kursów akcji, w miarę jak inflacja będzie nadal spadać, a rentowności obligacji się obniżą, to lepsze wyniki spółek wkrótce osłabną, a rynki ocenią słabe perspektywy zysków" - dodaje.

Inwestorzy oczekują na kluczowy odczyt inflacji CPI w środę, a także dane o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane w dalszej części tygodnia.

Odczyt indeksu CPI w środę wskaże, czy gospodarka amerykańska jest na dobrej drodze do tzw. miękkiego lądowania, czyli obniżenia inflacji bez gwałtownego wpływu na wzrost gospodarczy.

"To może być decydujący okres dla akcji, ponieważ uzyskamy pewną jasność co do tego, czy cykl podwyżek stóp procentowych naprawdę dobiega końca, czy też jest jeszcze więcej do zrobienia w walce z inflacją" - powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

"Dopóki rynek nie dowie się, gdzie skończy się cykl podwyżek stóp procentowych, powinniśmy prawdopodobnie przygotować się na dalszą niestabilność" - dodał.

Według CME FedWatch Tool, inwestorzy szacują 93 proc. szans na to, że Fed utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie na wrześniowym posiedzeniu, podczas gdy szanse na pauzę w listopadzie wynoszą 55,4 proc.

Przedstawiciele Fed weszli w okres blackoutu, podczas którego nie wypowiadają się publicznie, aż do ogłoszenia decyzji w sprawie polityki monetarnej 20 września.

Dolar traci najmocniej od dwóch tygodni, podczas gdy akcje rosną.

"Słabość dolara jest zdecydowanie korzystna dla rynków" - powiedziała Beata Manthey, globalna strateg ds. akcji w Citigroup Inc. w wywiadzie dla Bloomberg Television.

"Zobaczymy, co przyniesie tydzień w kwestii decyzji dotyczących polityki pieniężnej" - dodała.

Akcje Tesli zyskały 10 proc., ponieważ Morgan Stanley podniósł swoją rekomendację dla akcji producenta pojazdów elektrycznych do "przeważaj" z "równoważ" ze względu na potencjalny wzrost wartości rynkowej Dojo, superkomputera firmy.

Apple podrożał o 0,7 proc. po prawie 6-proc. spadku w zeszłym tygodniu w związku z chińskimi ograniczeniami dotyczącymi korzystania z iPhone'a przez urzędników państwowych, przed jesiennym wydarzeniem Apple 12 września, na którym zaprezentowany najnowszy model iPhone'a.

Akcje Hostess Brands wzrosły o 19 proc., ponieważ według źródeł producent masła orzechowego Jif, J.M. Smucker, jest bliski zawarcia umowy kupna producenta ciastek Twinkies za blisko 5 miliardów dolarów.

Akcje Boeinga spadły o 0,1 proc. Biały Dom poinformował, że umowa Vietnam Airlines na zakup 50 odrzutowców 737 Max od producenta samolotów była warta 7,8 mld USD.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 87,26 USD za baryłkę, po spadku o 0,29 proc., a listopadowe futures na Brent spadają o 0,1 proc. do 90,58 USD/b.