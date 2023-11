Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację solidnych wzrostów. Dla amerykańskich giełd był to najlepszy tydzień od października 2022 roku. W centrum uwagi inwestorów była środowa decyzja Fed w sprawie stóp proc., najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki oraz wyniki kwartalne spółek.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,66 proc. i wyniósł 34.061,32 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,94 proc. i wyniósł 4.358,34 pkt. Indeks po raz pierwszy od czerwca zanotował pięć wzrostowych dni z rzędu.

Nasdaq Composite zyskał 1,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.478,28 pkt.

W skali tygodnia Dow zyskał ponad 5 proc., S&P 500 poszedł w tym tygodniu w górę o ponad 6 proc., podobnej skali wzrost zanotował też Nasdaq. Poprawa nastrojów inwestorów to efekt oczekiwań, że Fed jest już blisko zakończenia cyklu podwyżek stóp proc.

Rynki oceniają najnowsze dane z rynku pracy USA.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 150 tys. Oczekiwano zwyżki o 180 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 297 tys., po korekcie z 336 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,9 proc., oczekiwano 3,8 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,1 proc. rdr, a mdm o 0,2 proc. vs. konsensus 4 proc. i 0,3 proc.

"Gorsze od oczekiwań, ale niezbyt słabe dane o zatrudnieniu w USA w październiku zwiększyły pewność inwestorów, że amerykańskie stopy procentowe osiągnęły docelowy poziom, a amerykańska gospodarka będzie w stanie dokonać miękkiego lądowania" - powiedział Nick Brooks, dyrektor ds. badań ekonomicznych i inwestycyjnych w ICG.

W środę Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

"Rynki odbierają drugą pauzę z rzędu banku centralnego USA jako wyraźną wskazówkę, że Fed nie będzie już podwyższać stóp, a rentowności obligacji sugerują, że pierwsza obniżka stóp nastąpi w połowie 2024 r. Myślę jednak, że powinniśmy zachować ostrożność. Fed nie zobowiązał się wyraźnie do określonego kierunku działań, a już na pewno nie do obniżki stóp procentowych w ciągu ośmiu miesięcy. Inflacja jest daleka od pokonania. Chociaż nie jest to już podstawowy scenariusz, nie jest i nie powinno być całkowicie nie do pomyślenia, że Fed ponownie podniesie stopy procentowe, umożliwiając odbicie rentowności obligacji krótkoterminowych" - powiedział George Lagarias, główny ekonomista w Mazars Wealth Management.

"Należy zwracać uwagę na wyniki spółek, ponieważ są one czynnikiem zapewniającym odpowiednie warunki gospodarcze do cięć stóp przez Fed. Ten sezon wyników ujawnia pęknięcia w gospodarce, ponieważ obserwujemy, że coraz więcej firm nie spełnia oczekiwań. Może to wskazywać na spowolnienie, jakiego Fed potrzebuje, aby kontrolować otoczenie makro" - napisał w raporcie Lewis Grant, starszy menedżer portfela światowych akcji w Federated Hermes.

Inwestorzy analizują wyniki za trzeci kwartał 2023 roku.

Akcje Apple spadły na koniec dnia niespełna 1 proc. po tym, jak spółka zasygnalizowała, że spółka może nie powrócić na ścieżkę wzrostu w kwartale świątecznym. Apple nie podał formalnej prognozy na kolejny kwartał.

Koncern Apple wykazał lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2022/23, ale sprzedaż spada czwarty kwartał z rzędu w stosunku do poprzedniego roku.

Block zyskał ponad 10 proc. dzięki lepszym od oczekiwań wynikom za III kw. i podniesieniu prognoz całorocznych.

Paramount Global wzrósł o 15 proc. Wyniki finansowe za III kw. były lepsze od oczekiwań.

Peter Berezin, główny globalny strateg BCA Research, wskazywał, że choć pod koniec 2023 r. akcje mają wzrosnąć, dynamika ta będzie krótkotrwała.

"Zbliżamy się do kolejnego przejścia fazowego od boomu do kryzysu. Inwestorzy powinni niedoważać akcje i przeważać obligacje w horyzoncie 12 miesięcy. Giełdy akcji wzrosną pod koniec roku, ale w 2024 r. ponownie spadną, gdy zacznie się globalna recesja" - powiedział.

Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel powiedziała, że bank centralny jest na dobrej drodze do obniżenia inflacji do 2 proc. do 2025 r., ale ostatni etap dezinflacji może być najtrudniejszy, więc bank nie może jeszcze wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w październiku spadł do 51,8 pkt. z 53,6 pkt. w poprzednim. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 53 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 50,6 pkt. wobec 50,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,9 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 50,7 pkt. wobec 50,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 51 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 81,02 USD za baryłkę, po spadku o 1,75 proc., a styczniowe futures na Brent spadają o 1,78 proc. do 85,30 USD/b.