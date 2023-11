Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację wzrostów głównych indeksów. Dobre nastroje inwestorów to efekt solidnych wyników spółek oraz oczekiwania na koniec cyklu podwyże stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,10 proc. i wyniósł 34.095,86 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,18 proc. i wyniósł 4.365,98 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.528,78 pkt. Indeks notuje nadłuższą wzrostową serię od stycznia.

"Wyprzedane rynki, solidne zyski spółek, nadzieja na zakończenie kampanii podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA i znaczne obniżenie rentowności sprowadziły kupujących z powrotem na rynek" - powiedział Adam Turnquist, analityk z LPL Financial.

"Podczas gdy rynki korygowały swoje szacunki dotyczące tego, kiedy stopy procentowe w USA mogą zacząć się obniżać, dane ekonomiczne w Wielkiej Brytanii i UE wskazywały na jeszcze głębsze trudności gospodarcze" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

Według narzędzia FedWatch CME Group 80 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA zostaną obniżone do czerwca.

Inwestorzy w tym tygodniu czekają na raporty finansowe za III kw. od Walt Disney, Wynn i MGM Resorts, Occidental Petroleum i D.R. Hortona. Według danych LSEG jak dotąd 403 spółki z indeksu S&P 500 opublikowały wyniki za trzeci kwartał, a 81,6 proc. zanotowało odczyt wyższy od szacunków analityków.

Akcje notowanych na giełdzie chińskich spółek Alibaba, PDD Holdings, Bilibili i Baidu rosły po kilka proc. w związku ze zwiększeniem wysiłków Pekinu na rzecz stabilizacji rynków.

"Dopóki zyski spółek nie będą wykazywać oznak ryzyka, akcje pozostaną odporne na spadki kursów. W tym tygodniu napływ danych makro będzie niewielki, a to da rynkom czas na +przetrawienie danych makro z ub. tygodnia" - ocenił Florian Ielpo, ekonomista Lombard Odier Asset Management.

"To, co widzimy, to zatrzymanie się rynku, aby przetrawić bardzo silny rajd w zeszłym tygodniu. Jesteśmy w sytuacji, w której rynek po prostu zatrzymuje się, aby skonsolidować ostatni ruch i czekać na pojawienie się kolejnego katalizatora, a może to być prawdopodobnie szef Fed Jerome Powell lub zyski spółęk" - powiedział Adam Sarhan, dyrektor generalny 50 Park Investments.

Akcje mają za sobą najlepszy tydzień 2023 roku. Indeks Dow odnotował największy tygodniowy wzrost od października 2022 r., podczas gdy S&P i Nasdaq Composite odnotowały najlepsze tygodnie od listopada 2022 r. Słaby miesięczny raport o zatrudnieniu spowodował spadek rentowności obligacji, dając impuls do wzrostu cen akcji.

"Rynek akcji miał mocny początek listopada, a ruch ten wydaje się zasłużony w świetle tego, co widzimy w większości, choć nie we wszystkich, naszych wskaźnikach sentymentu" - napisała Lori Calvasina, szefowa strategii akcji amerykańskich w RBC Capital Markets.

"Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatniego miesiąca uważaliśmy, że jeśli wzrost rentowności wkrótce się zatrzyma, amerykańskie akcje mogą uciec bez ponoszenia zbyt dużych dodatkowych szkód" - dodała.

Inwestorzy w dalszym ciągu obawiają się o możliwość eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Późną niedzielą izraelskie wojsko ogłosiło, że otoczyło miasto Gaza i podzieliło oblężoną Strefę Gazy na dwie części, podczas gdy na tym terytorium doszło do trzeciej całkowitej blokady komunikacyjnej od początku wojny.

Izraelskie ataki zniszczyły jedyny wyspecjalizowany ośrodek zdrowia psychicznego w Gazie. Ataki dotknęły także szpital pediatryczny w mieście Gaza, który leczy dzieci chore na raka. Izraelska armia podała, że od ostatniej nocy przeprowadziła 450 nalotów na Strefę Gazy. Strona palestyńska podała, że w tych atakach zginęło ponad 200 osób.

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że od 7 października w izraelskich nalotach na Gazę zginęło co najmniej 9.770 Palestyńczyków, w tym 4.008 dzieci.

W poniedziałek odbyło się spotkanie sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 80,87 USD za baryłkę, po wzroście o 0,45 proc., a styczniowe futures na Brent rosną o 0,39 proc. do 85,22 USD/b.