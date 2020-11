Usługi HPP – rewolucyjny model współpracy biznesowej dla producentów żywności i napojów

Negatywny wpływ tradycyjnych metod utrwalania na wartość odżywczą oraz cechy sensoryczne żywności sprawia, że usługowa paskalizacja oferowana przez firmę HPP Services Poland jest alternatywą dla producentów chcących zwiększyć atrakcyjność swoich produktów. Producenci mają możliwość zrezygnowania ze stosowania konserwantów oraz obniżającej jakość produktu obróbki termicznej. A wszystko to bez ponoszenia wysokich kosztów inwestycji w urządzenia HPP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat paskalizacji usługowej skontaktuj się bezpośrednio z firmą HPP Services Poland - dane kontaktowe znajdują się na końcu artykułu.

Technologia HPP – charakterystyka i zalety stosowania w produkcji żywności i napojów

Technologia HPP (High Pressure Processing), inaczej zwana paskalizacją, to innowacyjna metoda utrwalania żywności wykorzystująca w tym celu wysokie ciśnienie hydrostatyczne (do 6000 barów). W przeciwieństwie do obróbki termicznej, proces HPP umożliwia przedłużenie trwałości produktu, bez negatywnego wpływu na zawartość witamin, przeciwutleniaczy i innych związków nieodpornych na wysoką temperaturę.

Żywność poddaną utrwalaniu HPP cechuje naturalna świeżość oraz brak utraty walorów smakowo-zapachowych. Brak jej posmaku gotowania, jak ma to miejsce w przypadku pasteryzacji. Wysokie ciśnienie nie wpływa znacząco na substancje niskocząsteczkowe, takie jak naturalne barwniki, czy substancje smakowo-zapachowe. Dzięki temu produkty zachowują swoje naturalne cechy sensoryczne. Obróbka powoduje degradację patogenów, takich jak Listeria czy E.coli oraz drobnoustrojów odpowiedzialnych z psucie się żywności. Zastosowanie paskalizacji umożliwia uzyskanie bezpiecznego produktu, bez konieczności stosowania konserwantów i utraty jakości. Czysta etykieta produktu to znak rozpoznawczy tej technologii. Otwiera to producentom potężne możliwości w otrzymywaniu nowych produktów w kategorii Premium.