Już 24-26 w MCK w Katowicach, odbędzie się XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Szczególnie Państwa uwadze polecamy panele, w których udział wezmą przedstawiciele branży rolno-spożywczej, handlowej i HoReCa.

Już 24-26 kwietnia zapraszamy na XV edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. /fot. PTWP

EEC to trzy dni pełne dyskusji o tym, czym żyją Polska, Europa i świat. 168 debat, a obok – gale finałowe konkursów czy Europejskie Forum Młodych Liderów. Wszystko to w towarzystwie uznanych autorytetów i ekspertów, komisarzy unijnych, decyzyjnych polityków, menedżerów dużych firm, przedsiębiorców, naukowców i ludzi mediów.

EEC 2023. Zapraszamy na XV edycję kongresu

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.

ZAPRASZAMY NA DEBATY DOT. TEMATYKI ROLNO-SPOŻYWCZEJ I HANDLOWEJ:

GOZ w przemyśle spożywczym

25 kwietnia 2023 • 15:00-16:00

Producenci żywności i napojów przed wyzwaniem gruntownej zmiany modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny. Nowe regulacje UE, wymagania, terminy, stan implementacji: projekt ROP, projekt kaucyjny, dyrektywa SUP (Single-use plastics). Jak powinny być wprowadzone założenia GOZ w Polsce, aby osiągnąć założone cele i zapewnić stabilność przedsiębiorcom. Działania adaptacyjne po stronie przedsiębiorców branży spożywczej – szacowane koszty, wpływ na konkurencyjność, przykładowe projekty.

Wystąpienie (10’)

· Marcel Rakowski, wiceprezes, globalny lider DRS, RLG

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce

· Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

· Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme, UN Global Compact Network Poland

Samowystarczalność energetyczna

25 kwietnia 2023 r. | 13.30-14.30

Inwestowanie we własne źródła energii jako znaczący trend w energetyce – działania samorządów, instytucji, prosumentów. Energetyczna samowystarczalność w strategiach firm – w co inwestuje biznes? Technologie zapewniające produkcję czystej energii na własne potrzeby: niezależność i bezemisyjność. Lokalne sieci energetyczne w polskich miastach. Finansowanie inwestycji w zaspokojenie potrzeb energetycznych – potrzebne wsparcie?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

· Dariusz Sokulski, dyrektor, Dział Efektywności Energetycznej, Siemens Polska

· Zbigniew Wesołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny, Arctic Paper SA

· Marcin Witulski, prezes, Polmlek Sp. z o.o.

25 kwietnia 2023 r. | 9.30-11.00

Nowy świadomy konsument

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Agnieszka Dziedzic, dyrektor marketingu, VIVE Textile Recycling

· Dalida Gepfert, prezes zarządu, dyrektor generalny, Veolia Energia Poznań SA

· Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense Sp. z o.o.

· Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner 4CF

· Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży, Nestlé Polska

Od pola do stołu

26 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Waldemar Humięcki, dyrektor generalny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

· Monika Łasoń, właścicielka, Groser - Grodzkie Sery Kozie

· Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl) [Ania S.]

· Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, Bank BNP Paribas