Ustawa o ROP. Kiedy?

W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który ma wdrażać ROP. Zgodnie z wykazem projekt miałby zostać przyjęty na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku.

Jak czytamy w wykazie, nowe przepisy mają również doszczelnić system ze względu na występujące sytuacje potwierdzania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych niezgodnie ze stanem faktycznym oraz sytuacje niewystarczającego finansowania przetwarzania odpadów opakowaniowych przez wprowadzających takie produkty.

Jednym z planowanych rozwiązań, które ma znaleźć się w projekcie noweli ma być rozdzielenie strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł).

Projekt będzie ustanawiać też opłatę opakowaniową, która będzie ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczone dla gospodarstw domowych. Wysokość stawek ma zostać określona w rozporządzeniu.

"Mając na uwadze, że wprowadzający nadal będą posiadali obowiązki w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych, zostanie utrzymana opłata produktowa. Należy zauważyć, że są to niezależne od siebie opłaty. Opłata opakowaniowa będzie związana z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, a opłata produktowa jest związana z niezrealizowaniem ustawowych celów w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych, w tym także innych niż przeznaczone dla gospodarstw domowych (tj. zbiorczych i transportowych)" - wskazano w wykazie.

Dodano, że opłata opakowaniowa "teoretycznie" może zostać uwzględniona przez przedsiębiorców w sprzedawanych przez nich produktach, jednak nie jest możliwe dokładne oszacowanie wzrostu cen.

"Z drugiej strony wpłacane przez przedsiębiorców opłaty opakowaniowe docelowo obniżą opłaty ponoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw domowych" - przekonuje się w uzasadnieniu.

W wykazie wskazano, że szacunkowe dochody z tytułu opłaty opakowaniowej w 2023 roku wyniosą 1,5 mld zł. Do tych obliczeń przyjęto stawkę 50 groszy przy ok. 3 mln ton wprowadzanych opakowań na rynek. Dodano, że z tytułu tej opłaty do marszałków województw wpłynęłoby 1 mld 370 mln zł.

Projekt wprowadza też mechanizm nieodpłatnego przydzielania przez IOŚ masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi organizacjom odpowiedzialności producentów i organizacjom samorządu gospodarczego. Jak wyjaśniono masa ta będzie odpowiadała masie odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, za którą uiszczono opłatę opakowaniową i będzie ustalana na podstawie informacji przekazywanych okresowo przez recyklerów.

"Mechanizm ten zapewni możliwość realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia poziomów recyklingu przez organizacje w imieniu wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, których ta organizacja reprezentuje" - wyjaśniono w wykazie.

Nowe przepisy przewidują ponadto przekształcenie organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów, a także zmiany w ich funkcjonowaniu. Zakłada się m.in. podniesienie ich kapitału zakładowego do 5 mln zł oraz obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności.

Nowe przepisy maja też wprowadzić mechanizm wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów, płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację. Minimalna wysokość wynagrodzenia zostanie określona w rozporządzeniu.

W wykazie dodano, że wysokość tego wynagrodzenia obliczono na postawie uśrednionych stawek, jakie obowiązują w Czechach oraz przy założeniu, że wszyscy wprowadzający produkty w opakowaniach podpiszą umowę z organizacją. Mają one wynosić dla: szkła 319,19 zł za tonę; tworzywa sztucznego 886,56 zł; papieru i tektury 414,46 zł; aluminium 440,92 zł; stali 331,44 zł; drewna 198,32 zł; opakowania wielomateriałowe 1 049,54 zł za tonę.

"Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadzający produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu, ponieśliby wynagrodzenie na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów w wysokości ok. 145,3 mln zł, a wprowadzający produkty w pozostałych opakowaniach ok. 663,4 mln zł. Ogólnie wynagrodzenie na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów wyniosłoby ok. 808, 7 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu" - dodano.

Nowelizacja ustanowi też obowiązek dla przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu.

Wprowadza się też obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3 litrów.